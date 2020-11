Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de novembro de 2020.

Da mentoria ao início de uma carreira profissional em plena pandemia

Gabriel Ribeiro Rangel teve sua vida transformada em plena pandemia e já consegue deslumbrar um futuro na área de Tecnologia da Informação. Em um momento delicado e incerto para toda a sociedade, o jovem, de 20 anos, seguiu à risca os ensinamentos obtidos no FuturaMente, projeto do programa ‘Seu filho, Nosso futuro’, desenvolvido pelo Instituto MRV para oferecer curso de desenvolvimento profissional para os filhos dos colaboradores da MRV&Co. Os ensinamentos do programa e o seu empenho resultou na conquista de um estágio em uma instituição de ensino no Espírito Santo.

Em sua segunda edição o projeto FuturaMente, desenvolvido pelo Instituto MRV, contou com a parceria da Oracle, uma inovadora plataforma online de acesso ao conhecimento de tecnologia e empreendedorismo, para oferecer a mais de 40 jovens, entre 15 e 24 anos, curso online de Tecnologia da Informação e programação. Além disso, voluntários do Instituto MRV, em parceria com a Junior Achievement, orientaram os jovens sobre desenvolvimento profissional e habilidades para o mercado de trabalho. “Os encontros virtuais, aconteceram em formato de tutoria e os alunos tiveram acesso online à conteúdos sobre carreira, mercado de trabalho, construção de currículo, oratória, comunicação, redes sociais e outras atividades voltadas para o primeiro emprego”, explica Blenda Alves, coordenadora do Instituto MRV.

“Eu estava em busca de um curso de programação quando minha mãe me contou que o Instituto MRV estava oferecendo está oportunidade para os filhos dos colaboradores da MRV. Imediatamente pedi para que ela me inscrevesse. O curso foi muito produtivo e estou colocando em prática tudo que a Malu, minha tutora (voluntária do Instituto MRV) me passou, principalmente as dicas em relação ao currículo. Ela me ajudou a ser uma pessoa e um profissional melhor”, conta Gabriel, que se diz muito feliz com o estágio. “Eu estou adorando. Atuando na área de TI me sinto útil em poder ajudar, dando suporte para professores e aos demais membros da equipe. Amo ajudar as pessoas, ainda mais nas questões de tecnologia, uma área ampla que não é todo mundo que sabe mexer. Por isso, pretendo seguir carreira nessa área”, finaliza o estudante.

“É uma sensação maravilhosa ter participado dessa trajetória que com certeza será de muito sucesso. Tenho muito orgulho de ter sido tutora do Gabriel. As pessoas não têm ideia que, nós voluntários, recebemos muito mais do que doamos, saímos transformado também”, revela Malu Natsue Inoue Ikeno, voluntária do Instituto.

Segundo Blenda, a terceira edição do Futuramente já está em andamento atendendo crianças entre 10 e 14 anos. O curso aborda economia pessoal e ética. “Mesmo à distância, devido a pandemia, estamos mantendo a nossa missão de cuidar dos realizadores do futuro proporcionando experiências lúdicas, de incentivo à leitura e de troca de conhecimento. Acreditamos que falar de desenvolvimento profissional, economia pessoal e ética com as futuras gerações é mais um passo para transformar, não só o mundo delas, mas de toda a sociedade”, conta a coordenadora do Instituto MRV.

Sobre o Instituto MRV

O Instituto MRV acredita que os primeiros passos para trilhar um futuro com mais oportunidades estão diretamente ligados ao poder transformador da educação. Por isso desde 2014, o braço social da MRV, desenvolve e apoia importantes programas e projetos, que têm como essência oferecer possibilidades ainda maiores na área da educação. Com 1 % do lucro da companhia destinado para essas ações já foi possível proporcionar oportunidades de um futuro melhor para mais de 510 mil pessoas em cinco anos.