Galo sofre com desfalques, cai para o Athletico-PR e perde a chance de disparar no Brasileiro

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de novembro de 2020.

Galo sofre com desfalques, cai para o Athletico-PR e perde a chance de disparar no Brasileiro

O Atlético perdeu a chance de disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Jogando no Mineirão, o Galo foi derrotado por 2 a 0 para o Athletico-PR, na noite desta quarta-feira (18), em duelo atrasado da 6ª rodada da competição.

A equipe paranaense se aproveitou dos vários desfalques dos donos da casa, e chegou ao triunfo com gols de Christian e Nikão, ambos no primeiro tempo.

Com o resultado, o Alvinegro permanece com 38 pontos, na liderança do torneio, mas desperdiçou a oportunidade de abrir cinco pontos de vantagem para o Internacional, Flamengo e São Paulo, que aparecem logo após o Atlético na tabela, com 36 pontos. O Tricolor Paulista agora com três jogos a mais do que o alvinegro.

O Furacão, por sua vez, deixou a zona de rebaixamento com a vitória no Gigante da Pampulha.

De quebra, o time comandado pelo técnico Paulo Autuori subiu cinco posições na classificação, e agora ocupa a 10ª colocação, com 25 pontos.

O Galo volta a campo no domingo, para enfrentar o Ceará, às 16h, no Castelão, em Fortaleza, pela 22 ª rodada do Brasileirão.

Um dia antes, o Furacão recebe o Santos, às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Desfalques

Com 12 baixas, sendo oito em razão do coronavírus, duas por lesão e duas por convocações, o Atlético voltou a cometer muitos erros, especialmente na parte defensiva.

Mesmo desfalcado, o Galo tomou a iniciativa das jogadas, como de costume, desde que Jorge Sampaoli assumiu o comando da equipe.

Entretanto, a equipe alvinegra novamente cedeu espaços ao adversário nos contra-atraques.

Em dois deles, no setor esquerdo da defesa do Atlético, o Furacão aproveitou e marcou os gols que construíram o placar no Mineirão.

Aos 34 minutos, Erick avançou pela direita e rolou para Christian, que recebeu dentro área e finalizou no canto de Erick para abrir o placar.

Onze minutos depois, foi a vez de Nikão explorar as costas de Guilherme Arana, cortar para dentro e finalizar para ampliar o marcador. A bola ainda desviou no zagueiro Bueno antes de entrar.

No segundo tempo, Leandro Zago, técnico do time sub-23 do alvinegro, que dirigiu a equipe nesta quarta, com a ausência de Sampaolli, um dos diagnosticados com covid-19, fez modificações, mas que acabaram não surtindo efeito.

Com maior posse de bola, mas sem conseguir criar chances claras de gol, o Galo não ameaçou o gol do goleiro Santos e perdeu a invencibilidade em casa neste Brasileirão.

FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 0 X 2 ATHLETICO-PR

Motivo: Jogo adiado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 18/11/2020 (quarta-feira)

Local: Mineirão

Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade, auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Katiuscia Berger Mendonça, todos capixabas

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Keno e Bueno (Atlético); Richard e Christian (Athletico-PR)

Gols: Christian aos 34 minutos e Nikão aos 45 do primeiro tempo

ATLÉTICO

Everson; Talison (Wesley), Bueno, Igor Rabello e Guilherme Arana; Jair, Hyoran (Nathan) e Zaracho (Calebe); Marrony (Dylan Borrero), Keno e Eduardo Sasha

Técnico: Leandro Zago

ATHLETICO-PR

Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Richard (Wellington), Christian e Fernando Canesin (Léo Cittadini); Nikão (Fabinho), Reinaldo (Zé Ivaldo) e Renato Kayzer (Bissoli)

Técnico: Paulo Autuori