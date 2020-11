Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de novembro de 2020.

MG – Governo de Minas destina mais de R$ 20 mi para cultura popular de Minas

MG – Mais de R$ 20 milhões da Lei Aldir Blanc (LAB) estão disponíveis para comunidades tradicionais por um edital do Governo de Minas, elaborado pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) e lançado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult). As inscrições vão até o dia 15/12 neste link.

Podem concorrer grupos, coletivos e indivíduos que possuem algum tipo de reconhecimento por órgãos federais e estaduais, como comunidades quilombolas, indígenas, povos de terreiro, apanhadores de sempre-vivas, grupos de congado, folia e jongo, bem como mestres de capoeira, violeiros e fazedores de violas.

O secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, ressalta a importância do alcance da Lei Aldir Blanc em todo o território mineiro. “Temos feito um grande esforço para que os recursos cheguem até os povos e comunidades tradicionais. Queremos atender, sobretudo, esse público que não esteve, e não está, normalmente nas linhas de fomento tradicionais para garantir o recurso e a salvaguarda da cultura em Minas”, destaca.

Validação

As inscrições serão validadas tendo como referência listagens, mapeamentos e cadastros de órgãos públicos estaduais e federais vinculados às categorias. Caso o nome do grupo ou da comunidade não conste nas listagens, a validação da inscrição será feita por análise de atuação na área cultural, como explica a presidente do Iepha-MG, Michele Arroyo.

“O representante do Congado pode apresentar outras formas de comprovação da atuação do grupo para credenciamento. Essa ação da LAB será muito importante para o cadastro do Iepha-MG no reconhecimento do Congado como patrimônio imaterial do estado no próximo ano”, ressalta.

Os valores serão repassados até o dia 31/12/2020 ou quando atingir o limite do recurso que é de R$ 20.211.600,00 (vinte milhões duzentos e onze mil e seiscentos reais).

As categorias contempladas são:

1) Violeiros, fazedores de viola artesanal, mestres de capoeira e outros

R$ 1.900,00

2) Grupos de folias, Congadas, Jongo e outros

R$ 4.000,00

3) Povos e comunidades tradicionais — quilombolas, indígenas, vazanteiros, povos de terreiros, ciganos, apanhadores de flores sempre-vivas e outros.

R$ 7.000,00

Cadastramento

A plataforma digital com formulário para cadastro está disponível neste link. Na inscrição devem ser anexados documento oficial de identificação do candidato, comprovante de residência ou domicílio, emitido após 1/3/2020, endereço do candidato ao credenciamento, comprovação de atuação efetiva no setor cultural e autodeclaração obrigatória para as categorias 2 ou 3.

O resultado será divulgado a cada cinco dias em www.secult.mg.gov.br.

Mais informações: imaterial@iepha.mg.gov.br | emergencial@secult.mg.gov.br

(31) 9 8204-5756