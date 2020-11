Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de novembro de 2020.

Montes Claros – Plantão POLICIAL 19/11/2020

MONTES CLAROS – A Polícia Militar, ontem, 18, por volta das 22h57min, durante patrulhamento pela Praça Antônio Pinto Coelho, bairro Residencial Vitória, nesta cidade, visualizou alguns indivíduos, em atitude suspeita, desconfiados, nervosos e aglomerados; ao perceberem a presença policial e que seriam abordados, dispersaram, em sentidos diferentes, tendo um deles, evadido mais rapidamente, sendo acompanhado, contido, abordado e identificado como sendo um menor infrator de 16 anos; durante as buscas os policiais militares localizaram em seu poder 16 (dezesseis) papelotes de substância semelhante cocaína, 03 (três) buchas e 01 (uma) porção média de substância semelhante a maconha e R$120,00 (cento e vinte reais), em dinheiro. O menor foi apreendido e conduzido a DP, com o material também apreendido.

MONTES CLAROS – A Polícia Militar, ontem, 18, por volta das 18h44min, durante patrulhamento recebeu informações/denúncia que no bairro Delfino Magalhães, ocorria intenso tráfico de drogas. De posse das informações os policiais militares deslocaram ao local, à Av. Olímpio Magalhães, bairro Delfino Magalhães, onde, visualizaram um indivíduo, suspeito, que deslocava, apanhava algo, entregava a transeuntes, possivelmente usuários e recebia algo; ao perceber a presença policial e que seria abordado, evadiu em desabalada correira, contudo, foi acompanhado, quando, em determinado momento desequilibrou-se, caiu ao solo, sendo abordado e identificado, 31 anos, com o qual, durante as buscas, localizaram certa quantidade de substância semelhante a droga e dinheiro. Acionada, equipe ROCCA compareceu ao local, onde, com aplicação de semoventes, durante as buscas, localizaram mais substâncias semelhantes a drogas. Durante a ocorrência foram localizadas um total de 24 (vinte e quatro) pedras de substância semelhante a crack, 11 (onze) buchas de substância semelhante a maconha e R$222,50 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), em dinheiro. O Indivíduo foi preso e conduzido a DP, com o material apreendido.