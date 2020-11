Comprar ou alugar: o que levar em consideração?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de novembro de 2020.

Veja quatro coisas a se pensar antes de optar pela compra ou aluguel

A dúvida entre comprar ou alugar um imóvel passa pela cabeça de quase todas as pessoas. Até porque, ambas as opções têm suas vantagens e desvantagens. Sendo assim, antes de decidir, é importante considerar alguns fatores.

Os planos futuros, a situação financeira e o estilo de vida são três situações que pesam bastante na escolha. Além delas, existem outras que você pode analisar antes de ter um imóvel próprio ou se manter no aluguel.

4 coisas para considerar entre comprar e alugar

Veja o que é importante levar em consideração para tomar a decisão mais acertada.

1- Valor do imóvel

Quanto vale o imóvel que você sempre sonhou? Ele está valorizado ou seu preço está mais em conta devido alguma situação econômica? Veja também uma casa ou apartamento em condições semelhantes que está para alugar e quanto é cobrado mensalmente.

Feito isso, coloque no papel. Afinal, um financiamento vai te acompanhar por longos anos, mesmo que o imóvel seja seu. Se achar que está pronto para assumir as parcelas do financiamento e que o preço da casa ou apartamento está valendo a pena, faça a compra. Agora, se compensar mais o aluguel, opte por essa modalidade.

2- Cenário econômico

A economia também interfere na decisão de comprar ou alugar casas e apartamentos. Quando o cenário é incerto, a taxa Selic sobe e os juros de financiamento ficam altos. Assim, quem não tem dinheiro em mãos, para a compra à vista pode preferir se manter no aluguel.

Por outro lado, assim que o cenário econômico melhora, as taxas de juros caem. Além disso, no começo dessa recuperação da economia, a tendência é que os proprietários baixem um pouco o valor de venda dos imóveis para incentivar as pessoas a investirem no mercado imobiliário.

3- Conforto oferecido

Conforto tem sido uma prioridade na hora de comprar ou alugar. Então, há quem prefira continuar no aluguel, pois se assumisse um financiamento com valor igual ou muito próximo ao que paga ao locador, teria que se contentar com menos espaço.

Além do tamanho do imóvel, as pessoas também consideram o conforto de estarem próximas a tudo o que precisam. Quem aluga pode se mudar mais rapidamente, mas quem compra uma casa ou apartamento precisa prestar atenção às facilidades do bairro. Escola para crianças, transporte coletivo, mercados, farmácias, padarias e bancos são exemplos do que você pode querer ter por perto.

4- Desejo de personalizar

Assim que entra em um imóvel você já imagina o que pode ser alterado para deixá-lo com seu estilo? Se essa ideia está em sua cabeça antes mesmo de decidir entre aluguel e compra, saiba que o melhor ainda será ter uma casa própria. A explicação é bastante simples: imóveis alugados não permitem muitas alterações.

Você até pode pintar ou investir em um bom papel de parede, mas assim que deixar o local terá que retornar a cor original, então, pode ter bastante trabalho. Assim, quem já se vê derrubando paredes e fazendo muitas mudanças pode ter certeza que a compra de um imóvel é a melhor alternativa.

A melhor opção para você

Tanto a compra quanto o aluguel de uma casa ou apartamento podem ser vantajosos ou ter suas desvantagens. O essencial é que você analise o que é melhor naquele momento, sempre se lembrando que comprar imóveis é um investimento de longo prazo.

Depois de colocar na balança os prós e contras, e levar em consideração os quatro itens citados acima, é só decidir o que achar mais interessante para você e sua família. Então, faça pesquisas, estude dados e se permita um tempo para encontrar o imóvel desejado, seja alugado ou comprado.