* Por: Jornal Montes Claros - 20 de novembro de 2020.

Montes Claros – Plantão POLICIAL 20/11/2020

MONTES CLAROS – A Polícia Militar, ontem, 19, por volta das 22h31min, compareceu na Av. Dep. Esteves Rodrigues, bairro Vila João Gordo, nesta cidade, em um Posto de Combustíveis, onde, segundo a vítima, frentista, 58 anos, um indivíduo, ainda não identificado, em uma bicicleta, adentrou ao local e, com a mão na cintura, simulando estar armado, anunciou o roubo e subtraiu, aproximadamente, R$260,00 (duzentos e sessenta reais), e, em seguida, evadiu. Foi realizado, intenso rastreamento, contudo, até o momento, não foi localizado.

MONTES CLAROS – A Polícia Militar, ontem, 19, por volta das 20h04min, durante Operação Batida Policial na rua Enedina Lopes Silva, bairro Eldorado, nesta cidade, deparou com um indivíduo, em atitude suspeita, o qual, ao perceber a presença policial e que seria abordado, arremessou algo ao solo e evadiu, contudo, foi acompanhado, abordado e identificado, 20 anos; durante as buscas os policiais militares localizaram o objeto por ele arremessado e constataram tratar-se de 01 (um) invólucro contendo 21 (vinte e uma) buchas de substância semelhante a maconha; continuadas as buscas, em um imóvel abandonado, debaixo de tijolos, nas proximidades do local onde fora abordado, localizaram, 01 (uma) sacola contendo mais 90 (noventa) buchas da mesma substância e outro invólucro contendo 01 (uma) pequena porção bruta de substância semelhante a cocaína; em poder do indivíduo, durante as buscas, localizaram 01 (uma) pochete, contendo R$23,05 (vinte e três reais e cinco centavos) em dinheiro. O indivíduo que possui várias passagens pelos meios policiais, por diversos crimes, foi preso e conduzido a DP, com os materiais apreendidos.