Iphone 12: saiba o que tem de diferente dos antigos nesse lançamento

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de novembro de 2020.

O iPhone 12 já está entre nós! Neste artigo, listamos alguns diferenciais que fazem com que o aparelho da maçã se destaque perante seus concorrentes.

Todos os anos os “Apple Fans”, como são conhecidos os fãs da marca de tecnologia Apple, ficam ansiosos para receber novidades da empresa. Há uma verdadeira movimentação mundial, que inclui filas quilométricas em cada lançamento. Nesse ano de 2020 não foi diferente, e os compradores já anseiam pelos gadgets lançados.

Com toda a certeza o mais aguardado é o novo celular da Apple, o iPhone 12. Prometendo ser o smartphone mais rápido do mundo, a nova versão apresenta funcionalidades impressionantes, assim como o seu preço. No Brasil, é esperado que chegue ao valor inicial de R$ 12.000,00. Você toparia pagar?

Além disso, há 4 versões do produto, sendo elas: o iPhone 12 Mini é o mais barato, custando US$ 699, em seguida vem o iPhone 12 custando US$ 799, o iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, custarão, respectivamente, US$ 999 e US$ 1099. Essas variações tentam agradar tanto o consumidor médio quanto o elevado.

A procura pelo novo iPhone já está alta, no entanto, o que o diferencia dos demais celulares disponíveis no mercado? É isso que tentaremos descobrir neste artigo. A seguir, separamos as 3 maiores novidades do aparelho. Se você já pensa em adquiri-lo ou gosta do mundo da tecnologia, continue a leitura para saber mais!

1- Novo design

Os aparelhos que possuem o sistema operacional iOs já são conhecidos por terem o design mais primoroso do mercado. Outro mito que ronda os iPhones é que cada versão par do aparelho traz uma revolução visual, logo na sua carcaça. Com o 12 não foi diferente.

Em todos os modelos, é possível encontrar um refinamento das bordas, tornando o aparelho um pouco mais quadrado — o que lembra o design do iPhone 4 e 5, lançados em 2011 e 2012.

Para quem gosta de cor, o iPhone 12 e o iPhone 12 Mini tem opções em preto, azul, verde, vermelho e branco. Nos modelos mais caros, os iPhones 12 Pro e Pro Max, se apresentarão no azul, dourado, grafite e prata.

2- Ceramic Shield

O Ceramic Shield é uma tecnologia que deixa a tela do iPhone 12 ainda mais resistente que usual, é como se uma camada extra de proteção fosse adicionada ao já conhecido vidro Gorilla Glass 5. Os testes comprovam ser realmente eficiente.

Afinal, quem gosta de ver o celular ir ao chão e ter a surpresa de vê-lo quebrado? O Ceramic Shield, aparece como uma boa solução para os mais desastrados. Mas a própria Apple afirma: o iPhone 12 não é indestrutível. Nas telas que passam das 6 polegadas, as famosas capinhas protetoras e película de vidro tornam-se indispensáveis.

3- As câmeras

Outro assunto no qual o iPhone domina é a qualidade da câmera. Desde as suas versões iniciais, o aparelho já se destacava por apresentar resultados acima do encontrado nesse mercado. A 12ª versão traz muita expectativa, por isso vieram bem equipados.

Nas versões premium (iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max), o número de câmera aumentou, tendo um conjunto triplo mais o sensor LiDAR. Já nas versões menos sofisticadas os conjuntos de câmeras são duplos.

Em todos os casos o maior “gol” da Apple é apresentar aparelhos que consigam tirar boas fotos em modo noturno, eliminando o granulado. Por mais que aparente ser um avanço menor em relação à versão anterior (iPhone 11), especialistas comprovam a capacidade da nova geração em reter mais luz nas fotografias.