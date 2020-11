Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de novembro de 2020.

Montes Claros – Bombeiros capturam serpente no interior de uma residência na região Sul de Montes Claros

Montes Claros – Na manhã deste domingo, 22 de novembro de 2020, por volta das 13h10min uma equipe de militares do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar a captura de uma serpente no interior de uma residência na região Sul de Montes Claros.

No local a guarnição deparou com uma serpente da espécie “Caninana” de aproximadamente 1.3m de comprimento, que havia adentrado a residência, sendo visualizada pelos moradores no interior da cozinha.

Diante do exposto, de posse dos equipamentos de proteção individual e com a utilização de equipamentos específicos, a cobra foi capturada com a segurança devida e libertada em seu habitat natural em uma área de vegetação longe do perímetro urbano.

Ressalta-se que apesar de ser extremamente rápida, ágil e provocar muito pânico nas pessoas, esta serpente não está classificada entre as perigosas/peçonhentas.

Outra característica marcante é que ela é encontrada geralmente em árvores e se alimenta de pequenos roedores, sapos, aves e lagartos.