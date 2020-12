Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de novembro de 2020.

MG – Previsão do tempo para Minas Gerais nesta segunda-feira, 30 de novembro

MG – Nesta segunda-feira (30/11), a instabilidade atmosférica favorece condições para pancadas de chuvas típicas da estação – primavera – no Sul e Zona da Mata mineira. O ar mais úmido vindo do oceano também contribui para maior volume de nuvens no Vale do Jequitinhonha, com expectativa de chuva isolada.

O ar seco continental, no entanto, que chega às outras regiões, mantém o tempo estável com temperaturas elevadas, especialmente no Oeste do estado. A tendência para os próximos dias é de tempo instável com chuva significativa em Minas Gerais, por causa da chegada de uma nova frente fria ao Sudeste brasileiro.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).