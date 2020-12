Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de novembro de 2020.

Montes Claros – Revival terá grandes nomes do mercado digital

Montes Claros – A atriz e colunista Denise Fraga, o especialista em neuromarketing Fernando Kimura e o consultor na Euromonitor, João Garcia, são alguns dos grandes nomes confirmados para o Revival, evento de reinvenção digital do Sebrae Minas, que acontece no dia 03 de dezembro. Totalmente on-line e gratuito, o evento irá reunir especialistas do mercado que irão abordar estratégias, ferramentas e tendências para os pequenos negócios se reinventarem para o ambiente digital. As inscrições devem ser feitas pelo site revival.sebraemg.com.br .

Denise Fraga, uma das mais talentosas atrizes brasileiras, irá falar sobre “Inquietudes para um novo (velho) mundo”. Com a sua visão de neuromarketing, Fernando Kimura irá abordar o tema “Inovação e percepção digital”. Já o consultor João Garcia, irá falar sobre “As megatendências de consumo aplicadas ao pequeno negócio”. Carolina Lima, da Resultados Digitais, e Douglas Gomides, Linkedin Top Voice 2019, participam do painel “Estratégias para construir presença digital”.

Outros grandes nomes do Revival são o professor e palestrante Clóvis de Barros; as co-fundadoras do Grupo Orna, Julia e Débora Alcantara; a especialista em alta performance com foco no varejo e atacado, Morgana Linhares; os especialistas da Hotmart, Ramón Mogollón e Alex Monteiro; dentre outros. Murilo Gun, palestrante e professor de criatividade, será o anfitrião do evento.

O Revival terá como pilares de conteúdo os temas Inovação, Marketing Digital e tendências de mercado. “O evento é uma oportunidade para os pequenos negócios interagirem e aprenderem com grandes especialistas do mercado, sobre estratégias e ferramentas para fazerem a sua virada digital. No cenário em que vivemos, inovar para se manter competitivo é questão de sobrevivência para os pequenos negócios”, destaca a gerente de Inovação e Competitividade do Sebrae Minas, Lina Volpini.

PROGRAMAÇÃO

Abertura

MURILO GUN

Palestra |As megatendências de consumo aplicadas ao pequeno negócio

JOÃO GARCIA | Euromonitor

Case | O Líder que transforma

THIAGO OLIVEIRA I SÓCIO E INVESTIDOR BOSSA NOVA

Palestra | Inovação e percepção digital

FERNANDO KIMURA

Aula Prática | Gestão de tempo e produtividade

MORGANA LINHARES

Break Criativo | Propósito e valores: caminhos para autenticidade

CLÓVIS DE BARROS FILHO

Painel | Estratégias para construir presença digital

CAROLINA LIMA | RD – Resultados Digitais e escritora

DOUGLAS GOMIDES | Top Voice do LinkedIn 2019

Aula Prática | 10 dicas para você apresentar seu produto na Internet! | Hotmart

RAMÓN MOGOLLÓN | Hotmart

Case | Como utilizar o digital para alavancar vendas

JULIA ALCANTARA | Efeito Orna e Forbes Under 30

DÊBORA ALCÂNTARA | Efeito Orna e Top Voice do LinkedIn

Aula Prática | Como utilizar redes sociais para atrair clientes e comunidade

ALEX MONTEIRO | Hotmart

Palestra | Marketing Humanizado

LILIANE FERRARI

Palestra | Inquietudes para um novo (velho) mundo

DENISE FRAGA

Revival – Evento de Reinvenção Digital (GRATUITO)

Dia 03 de dezembro, das 11h às 20h

Inscrições e programação: revival.sebraemg.com.br