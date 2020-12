Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de novembro de 2020.

Norte de Minas – Urologista Norte-mineiro ministra aula durante simpósio de cirurgia robótica na Bahia

Norte de Minas – O urologista Gilfred Canuto, natural de Porteirinha, participou no último fim de semana do I Simpósio Multidisciplinar de Cirurgia Robótica, ministrando aula temática para médicos, enfermeiros e acadêmicos da saúde. Especialista em procedimentos minimamente invasivos e robótica, Gilfred atua na uro-oncologia, em Minas Gerais e São Paulo.

O urologista Gilfred Canuto, especialista em cirurgias minimamente invasivas e robótica, participou no último fim de semana do I Simpósio Multidisciplinar de Cirurgia Robótica da Bahia, evento que reuniu durante dois dias vários dos maiores especialistas em cirurgia do Brasil e de outros países.

O especialista, que é natural de Porteirinha e mantém atendimentos em Minas Gerais e São Paulo, participou de mesa de debate sobre as dificuldades técnicas do procedimento de prostatectomia guiada por robô, uma das mais eficazes cirurgias no combate ao câncer de próstata, e também ministrou uma aula sobre as técnicas de cirurgia robótica para o câncer de rim.

“Fiquei muito feliz com o convite. Fiquei ao lado de grandes nomes da urologia nacional e internacional. A discussão foi de um nível muito alto. Para mim foi incrível, me senti muito honrado”, destaca Gilfred.

Organizado pelo Instituto Baiano de Cirurgia Robótica (IBCR), do qual o urologista Gilfred faz parte, o simpósio teve como público-alvo médicos, residentes, acadêmicos de medicina e enfermagem colocando em discussão o uso da tecnologia em prol da medicina.

Nos últimos anos a cirurgia robótica cresceu no Brasil, sendo mais uma via de opção para diversos casos, como os procedimentos para tratamento do câncer de próstata e as cirurgias urológicas minimamente invasivas.

O procedimento é um ganho ao paciente, com melhor reabilitação em menor tempo de internação, evita também cortes maiores durante a cirurgia, proporcionando menos sangramentos e menos risco de infecção.