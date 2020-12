Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de dezembro de 2020.

Norte de Minas – Matias Cardoso terá maior usina solar do mundo

Norte de Minas – Matias Cardoso no Norte de Minas, contará com a maior usina de energia solar do mundo: um grupo de Belo Horizonte, anunciou a implantação da usina Berço das Gerais, com capacidade de 15 gigawats e investimentos de R$ 24,5 bilhões.

O projeto foi lançado na última sexta-feira e o parque solar produzirá 5.700 MWp de energia limpa, suficiente para abastecer mais de 4 milhões de residências com consumo médio de 300 KWh/mês. O projeto trará uma nova era de desenvolvimento, empregos e oportunidades para colocar a região, de vez, como referência no segmento de energias renováveis e gerar a tão merecida visibilidade em nível global, com um Capex aproximado de R$ 17 bilhões.

O grupo já tem duas usinas em Jaíba. O diretor estadual da Associação Brasileira de Geração Distribuída, Walter Moreira Abreu afirma que essa nova usina transformará o Norte de Minas na “Arábia Saudita da Energia Solar”, pois se aquele país é o maior exportador de petróleo, a região será o maior de energia solar. Ele lembra que os 15 gigawats gerados superará a Usina Hidrelétrica de Itaipu, que produz 14 gigawats. Abreu lembra que o Norte de Minas já produz 400 megawatts em Pirapora e 80 megawatts em Jaíba. Começará em pouco tempo com duas usinas em Janaúba, com 1,3 gigawatts e 380 megawatts. O único gargalo da região era a linha de transmissão, que já está sendo instalada.