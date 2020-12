Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de dezembro de 2020.

Norte de Minas – A região do Norte de Minas volta a ter saldo positivo de vagas formais de emprego

Norte de Minas – Com os resultados registrados em outubro, o Norte de Minas recuperou os níveis de emprego que possuía em janeiro, comportamento este que também foi identificado na média do Estado e do País. Toda perda de vagas formais de trabalho que a região teve, em decorrência do período de pandemia pelo Novo Coronavírus, agora foi restabelecida.

Este é o resumo do mais recente informativo divulgado pelo Observatório do Trabalho do Norte de Minas (OTNM), projeto desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Administração da Universidade Estadual de Montes Claros. Os dados referentes a outubro foram divulgados nesta semana e revelam uma variação positiva de 0,56% no acumulado de 2020 – numa comparação desde janeiro.

“Em outubro, foram 942 postos de trabalho a mais em relação ao primeiro mês do ano”, explica o professor doutor Roney Versiani Sindeaux, um dos responsáveis pelos estudos. “Claro que havia uma expectativa de crescimento mesmo durante a pandemia, mas como recuperamos o nível de emprego de janeiro já é algo a se destacar”, acrescenta. Ele lembra que houve períodos críticos como no trimestre março ( – 602), abril (- 3.332) e maio (- 1.440), todos os movimentações negativas no saldo de postos de trabalho.

No entanto, completa o professor, duas das microrregiões do Norte de Minas apresentaram resultados negativos, conforme o relatório de outubro. Em Januária, foram 82 postos de trabalho a menos, por influência de desligamentos na agroindústria do vizinho município de Itacarambi. Já na microrregião de Pirapora, mesmo com 171 novas vagas formais em outubro, o acumulado no ano ainda é negativo (- 0,28%).

A microrregião de Montes Claros segue como o principal termômetro para o mercado de trabalho no Norte de Minas. Outubro ficou marcado por 1077 novos postos formais. Mesmo se consideradas as perdas registradas especificamente no período de pandemia, ainda assim o saldo é positivo se comparado ao primeiro mês do ano (449 novas vagas)

Em Minas, o relatório mostra que o estado teve 5.340 contratações a mais do que desligamentos, com um percentual leve de crescimento se comparado a janeiro, mas ainda positivo ( + 013%).