Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de dezembro de 2020.

Atlético dá mole, cede empate ao Inter e vê São Paulo disparar na liderança

Um resultado desastroso em casa. Assim pode ser considerado o empate em 2 a 2 entre Atlético x Internacional, neste domingo (6). Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Galo vê o São Paulo abrir quatro pontos na liderança, com um jogo a menos que os mineiros. Na quarta-feira (9), o time comandado por Fernando Diniz que encara o Botafogo e completará 24 partidas na competição mais importante do país. Com certeza, o ‘secador alvinegro’ estará ligado.

Deixando a vitória escapar pelas mãos, em casa, resta ao Atlético pensar no próximo desafio. Agora, o time mineiro encara o xará paranaense, no próximo sábado (12), em Curitiba.

O jogo

Saindo atrás do placar, com gol de Yuri Alberto, o Atlético buscou rapidamente e, com 12 minutos de jogo, já tínhamos as redes balançadas duas vezes no Mineirão. O zagueiro Réver, após chute cruzado, obrigou o adversário Musto a tomar uma decisão; felizmente, para os alvinegros, ele optou por desviar a bola, findando em gol contra.

Nos minutos iniciais, apesar de novas chances serem criadas, o primeiro tempo se mostrou fraco tecnicamente. Pressionado para não deixar o São Paulo disparar, o Galo viu o Inter correr contra o tempo, também em busca da vitória. Antes de a bola rolar, o Colorado já havia perdido quatro posições e, de forma abrupta, deixar o G-4 e pular para a oitava posição.

Segundo tempo

Na segunda etapa, com o mesmo time, Sampaoli viu o meia Hyroan salvar parcialmente a partida. Bem no jogo, o camisa 20 deixou o dele, virou o placar, e, ali, garantia os três pontos para os donos da casa. Foi o 43º tento atleticano na competição mais importante do país; o time segue como dono do ataque mais positivo da Série A.

Assim que promoveu alterações na equipe, o comandante argentino não conseguiu respirar aliviado. Conseguindo impedir as investidas Coloradas, o Galo viu o Inter se tornar mais agressivo e, aos 42 minutos, deixou tudo igual novamente no Gigante da Pampulha. Peglow, livre, deslocou Éverson e correu para o abraço.

Com 43 pontos, o Atlético segue como vice-líder, mas vê o São Paulo ostentar 47, com um jogo a menos. O Inter, que agora é o 6º, tem 38 pontos.

ATLÉTICO 2 X 2 INTERNACIONAL

Motivo: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 6 de dezembro de 2020 (domingo)

Local: Mineirão

Cidade: Belo Horizonte

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha, todos do Rio de Janeiro. VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

Cartões amarelos: Hyoran e Igor Rabello (Atlético); Musto, Marcos Guilherme, Yuri Alberto, Lucas Ribeiro, Rodrigo Lindoso e Peglow (Internacional)

Gols: Yuri Alberto aos 8 minutos e Musto (contra) aos 10 do primeiro tempo; Hyoran aos 15 e Peglow aos 42 do segundo tempo

ATLÉTICO

Everson; Réver, Igor Rabello e Gabriel; Guga, Allan, Hyoran (Zaracho), Vargas (Marrony) e Guilherme Arana; Keno (Nathan) e Sasha (Alan Franco)

Técnico: Jorge Sampaoli

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado (Praxedes), Musto (Rodrigo Lindoso), Marcos Guilherme (Mauricio) e Patrick; Yuri Alberto (Peglow) e Leandro Fernández (Thiago Galhardo)

Técnico: L. de Souza