* Por: Jornal Montes Claros - 7 de dezembro de 2020.

O mundo dos cassinos online: Caça-níqueis, Roleta e muito mais!

Os cassinos online oferecem uma vasta seleção de jogos de caça-níquel e roleta para os jogadores rangerem os dentes, especialmente no Betfair casino. As opções são infinitas, com jogos online sendo constantemente atualizados e aprimorados.

O mundo dos Caça-Níqueis está em constante expansão. Isso é indiscutivelmente devido à ampla gama de jogos diferentes que estão disponíveis em todas as plataformas. Agora, para que os caça-níqueis mexam com você, vamos explorar uma das versões mais populares do jogo que está em disponível atualmente.

Buffalo Blitz possui mais maneiras de vencer do que você possa imaginar, para aqueles que buscam por algo maior e melhor do que os jogos normais desta empresa. Os jogos estão disponíveis por apenas $0,40, com a chance de ganhar até 300 vezes a sua aposta original. Existem mais de 150 rodadas grátis esperando para serem desbloqueadas ao jogar este jogo. A melhor maneira de ativá-los, além dos wilds, é encontrar os símbolos scatter que estão escondidos no jogo.

As recompensas por fazer isso são as seguintes:

Três scatters = oito rodadas grátis

Quatro scatters = 15 rodadas grátis

Cinco scatters = 25 rodadas grátis

Seis scatters = 100 rodadas grátis

A Roleta é outro jogo extremamente popular do mundo do cassino online. Um dos jogos mais favoritos é a Penny Roulette. Este jogo oferece aos jogadores uma diversão acessível para prepará-los para uma aventura potencialmente mais alta no futuro. O jogo começa com apenas um centavo, e se você escolher o número certo em que a bola vai cair você pode sair com até 35 vezes a sua aposta original. Esta edição da Roleta é perfeita para aqueles que querem todas as emoções de um jogo de casino online, sem se preocupar com os investimentos financeiros e se deixando levar pela emoção! Provavelmente não vai te dar uma semana com tudo incluído nas Maldivas, mas uma vitória definitivamente pagará para você para um cachorro-quente na esquina.

Os cassinos online também oferecem uma variedade de jogos de Blackjack. All Bets Blackjack é talvez uma das opções online mais emocionantes, apresentando algumas adições saborosas para dar aos jogadores uma vantagem extra. Para citar apenas alguns, eles vêm na forma de: dividir duas cartas do mesmo valor para uma mão adicional, dobrar sua aposta antes de pegar uma terceira carta e até mesmo adquirir um seguro quando você suspeitar que o dealer estiver tentando esconder um Blackjack. E estamos apenas começando! Com seis baralhos em jogo, este jogo inclui várias maneiras de vencer, fora da normalidade. Se um jogador tirar um total de dez cartas da pilha sem estourar (isso é chamado de 10-Card Charlie), ele ganha automaticamente o jogo, desde que o dealer não tenha Blackjack. Esta edição do clássico realmente joga tudo o que pode no jogo – então se ligue nestas dicas!