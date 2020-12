Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de dezembro de 2020.

A sociedade mudou muito nos últimos anos, com o avanço das tecnologias e transformações de comportamento. Diante disso, o perfil do profissional de comunicação também se alterou, tendo que acompanhar as exigências das corporações e grupos sociais.

Ainda mais na área de comunicação, que lida com diferentes iniciativas, incluindo informação, divulgação, propaganda e relacionamento, é necessário um profissional cada vez mais holístico e antenado às principais tendências.

Ou seja, a cada dia que passa, percebe-se a necessidade de pessoas dispostas a se reinventar, para acompanhar uma dinâmica comunicativa volátil, ágil e extremamente competitiva.

No artigo de hoje, vamos discutir qual é o novo perfil do profissional de comunicação e saber como acompanhar as transformações do mercado. Acompanhe a leitura!

Primeiro, quem é o profissional de comunicação?

O profissional de comunicação envolve uma série de ocupações que lidam majoritariamente com a informação e o compartilhamento de conteúdos. Sendo assim, podemos ver como alguns dos principais representantes:

Jornalistas;

Publicitários;

Relações Públicas;

Radialistas.

De acordo com um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), atualmente há diferentes graduações e especializações que trabalham com o campo da comunicação.

A pesquisa revelou que 96% dos entrevistados possuem nível superior, sendo que a maioria deles é na área de Jornalismo (40%), seguido de Relações Públicas (23%) e Publicidade e Propaganda (75%).

Outro dado relevante mostra que a comunicação interna é onde grande parte desses profissionais atua. Ou seja, muitos comunicadores trabalham lado a lado com uma assessoria contabil, para propor ações de endomarketing e relações institucionais.

Quais características se espera do profissional de comunicação do futuro?

A evolução tecnológica impactou profundamente o perfil do profissional de comunicação. Afinal de contas, ele passou a usar inúmeras ferramentas de automação, além de acompanhar a dinâmica da internet.

Se pegarmos, por exemplo, o marketing realizado há 10 anos para divulgar etiquetas para confecção, vamos perceber uma diferença gritante – principalmente, ao analisar as propagandas e conteúdos online.

Então, não tem jeito: o profissional de comunicação precisa conhecer as ferramentas tecnológicas e aprender como usá-las. Não só em termos técnicos, mas também as metodologias que se transformam com a tecnologia.

Além disso, há outras características que se esperam do profissional de comunicação do futuro. A seguir, confira algumas delas.

1 – Autoconhecimento

O profissional de comunicação precisa caminhar em busca do autoconhecimento. Isso traz benefícios não só em termos profissionais, mas é uma forma de identificar as prioridades da carreira, sabendo justamente com o que se deseja trabalhar.

Por exemplo, ao perceber que gosta de organizar apresentações, procurar patrocinadores, cotar aluguel de tendas para festas, o profissional de comunicação pode se dar muito bem na área de gestão de eventos e cerimonial.

Com isso, já é possível afunilar a sua atuação e procurar por vagas de trabalho que tenham relação com sua especialidade.

Portanto, o autoconhecimento é importante porque fornece condições para a tomada de decisões assertivas, mantendo o foco e conquistando ótimos resultados.

2 – Inteligência emocional

Do mesmo modo que o autoconhecimento, a inteligência emocional também é uma característica imprescindível para o profissional de comunicação do futuro. Afinal, essa é uma característica que diz respeito à compreensão das emoções.

Sabemos que o ramo da comunicação é cheio de desafios e conflitos. Por vezes, um único ruído na mensagem pode comprometer toda a interpretação do conteúdo e, com isso, impactar a empresa, a equipe e os profissionais envolvidos.

Imagine, por exemplo, divulgar informações erradas na internet sobre a venda de um fluxometro digital? Como profissional de comunicação responsável, você terá que arcar com os desdobramentos e assumir o erro.

Por isso, a inteligência emocional faz toda a diferença, pois ela ajuda a controlar os sentimentos ruins, fazer uma avaliação mais isenta das suas emoções e pensar mais com a razão (especialmente em situações complicadas).

Além do mais, a inteligência emocional ajuda a ter empatia, uma das principais ferramentas para manter uma relação harmoniosa com os colegas.

3 – Flexibilidade e agilidade

Como dito anteriormente, a revolução e a transformação digital impactaram profundamente o trabalho em comunicação, bem como as estruturas organizacionais.

Hoje em dia, é possível fechar o contrato de aluguel de cabine fotográfica, por exemplo, diretamente pela internet. Em poucos anos atrás, isso era praticamente inimaginável!

Por isso, o profissional de comunicação deve ser flexível em relação aos novos desafios e, ao mesmo tempo, ágil para aprender sobre as novas ferramentas e recursos.

A agilidade aqui também está relacionada com outras atividades desempenhadas na comunicação, como o relacionamento com o cliente.

Afinal de contas, o próprio perfil do consumidor mudou e lidamos com pessoas cada vez mais ávidas por uma resolução imediata.

4 – Aprendizado e conhecimento contínuo

Com tantas inovações, é fundamental que o profissional de comunicação esteja sempre em busca de conhecimento. Por essa razão, ele deve buscar o aprimoramento e aprendizado contínuos ao longo da sua carreira.

Isso vale para tudo: tanto para as ferramentas quanto para as metodologias. Por vezes, é necessário procurar também se informar sobre o produto ou serviço em que a empresa atua.

Por exemplo, ao fazer uma propaganda sobre redutor de velocidade usado, o publicitário deve conhecer o componente e suas especificações, para transmitir uma informação verídica ao público.

5 – Proatividade e criatividade

Atualmente, o mercado não quer só executores de tarefas, ainda mais na área de comunicação. A exigência dos dias de hoje está alinhada à criatividade, pois é preciso oferecer soluções diferenciadas para se destacar no mercado.

Afinal de contas, vivemos em uma era onde o fluxo de informações é muito grande. Se procurarmos por lubrificante spray, por exemplo, vamos nos deparar com inúmeros conteúdos e materiais – daí a importância da criatividade.

Ao mesmo tempo, o profissional de comunicação também precisa ser proativo e tomar a iniciativa, propondo ideais de melhoria para os processos de trabalho. Desse modo, ele contribui para o aprimoramento e desenvolvimento da organização.

6 – Equilíbrio

Diante de todas essas características, que acompanham as tendências do mercado, trazemos ao final uma das mais importantes: o equilíbrio.

Vivemos em uma época de produtividade insana e, com isso, é comum que muitos profissionais sintam o desgaste de acúmulo de tarefas, tendo impactos na saúde mental e física. Não é à toa que o Brasil está entre os países com maior número de burnout.

Então, o profissional de comunicação também precisa saber quando dar um tempo. Até porque, a característica da criatividade, mencionada acima, necessita de um tempo de amadurecimento.

Por vezes, uma ideia de propaganda para alimentação industrial pode demorar para sair – e toma ainda mais tempo se não descansamos.

Por esse motivo, é importante que os profissionais tenham equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, respeitando seu tempo de descanso e sabendo aproveitar as horas de lazer.

O profissional de comunicação no marketing digital

O marketing digital é uma das áreas que mais cresce e, com ela, as exigências para o profissional de comunicação que trabalha na internet.

O surgimento de novas plataformas, principalmente de relacionamento (redes sociais) evidenciam muito essa transformação, que atinge não só a maneira de elaborar o conteúdo, mas a própria forma como os profissionais lidam com o público.

A busca incessante por conhecimento é uma das características mais fortes das pessoas envolvidas com marketing digital. Até porque é nessa área que nos deparamos com as atualizações constantes, de mídias, plataformas e linguagens.

Em conjunto a isso, o profissional de marketing digital precisa desenvolver a sua capacidade analítica, já que o acesso à informação está cada vez maior, mas faltam pessoas capazes de filtrar o que se recebe e agir a partir disso.

Sendo assim, entende-se que é no marketing digital onde o profissional de comunicação irá se deparar com grandes desafios que incluem uma mudança de perfil – e o principal: uma mudança que não é estática, mas contínua.

Conclusão

Saber qual é o novo perfil do profissional de comunicação é acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, as mudanças de comportamento da sociedade, os impactos no ambiente organizacional e, com destaque, a revolução da internet.

Hoje em dia, grande parte das informações está concentrada em ambientes online. Portanto, os comunicadores têm obrigação de se manterem atualizados, caso contrário, podem acabar perdendo espaço no mercado.

O artigo de hoje buscou trazer algumas das competências e características mais valorizadas do profissional de comunicação, para que você tenha uma ideia de como se transformar para acompanhar as dinâmicas da contemporaneidade.

Desse modo, mais do que se manter ativo no mercado, é uma forma de se destacar em uma sociedade cada vez mais competitiva e exigente, demonstrando a sua força e potencial.

