* Por: Jornal Montes Claros - 10 de dezembro de 2020.

Montes Claros – Dilson Godinho realiza treinamento para integração e desenvolvimento de pessoas

Montes Claros – A Fundação de Saúde Dilson de Quadros Godinho – Hospital Dilson Godinho está promovendo, um treinamento para todos os seus funcionários com o objetivo de integração e desenvolvimento. O treinamento é ministrado pela empresa Maximus e está sendo realizado no auditório da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), obedecendo todas as regras estabelecidas pelas autoridades sanitárias em relação à reuniões neste período de pandemia mundial do Coronavírus – COVID 19. O treinamento vai no período de 7 a 15 deste mês.

Para a psicóloga Lígia Beatriz, “o treinamento é de extrema importância tanto para empresa, quanto para os colaboradores, pois traz aumento de produtividade, qualidade do serviço prestado e motivação, além de nos manter atualizados e prontos para novos desafios”.

Segundo o instrutor Eliel Lemos, este é um treinamento realizado em várias empresas com o intuito de trazer um despertar no trabalhador. “Além de querer ser empregado e ser um trabalhador, é preciso ser alguém que esteja presente, e o convite que este treinamento faz é que ele passe a ser protagonista da sua carreira, buscando meios junto ao seu trabalho, com seus clientes, ou no caso do Dilson Godinho dos pacientes, e façam isso de forma presente, para que estejam como personagem principal do seu próprio trabalho. A palestra tem o intuito de fazer com que os funcionários saiam daqui mais reflexivos e buscando fazer algo a mais do que vem fazendo hoje, com conquistas mais consistentes do que vem apresentando”.

Para o gestor ambiental do Hospital, Samuel de Carvalho, que já participou do curso na manhã de segunda-feira (07/12), “o treinamento nos possibilitou o direcionamento das nossas habilidades dentro da instituição, de forma sistêmica, enfatizando a importância do trabalho coletivo, da valorização do colaborador dentro da organização, nos mostrando que motivação e estímulo vem do indivíduo para o conjunto. Um momento de enriquecimento pessoal e profissional”.

Por causa das regras de reunião de pessoas previstas nas normas sanitárias, o treinamento está sendo realizado em dois turnos, pela manhã e à tarde, reunindo no máximo trinta funcionários, seguindo todos os padrões de segurança, higienização e distanciamento social.