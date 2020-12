Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de dezembro de 2020.

Montes Claros – Plantão POLICIAL 10/12/2020

POLÍCIA MILITAR PRENDE AUTORES DE ROUBO OCORRIDO NO BAIRRO SÃO JOSÉ E RECUPERA OBJETOS ROUBADOS

Por volta das 21 horas dessa quarta-feira (9), uma mulher de 61 anos acionou a Polícia Militar alegando que quando passava pela rua Euzébio Godinho, bairro São José, teria sido abordada por três homens que se encontravam em um veículo GM Corsa de cor verde e que após usarem de força física, roubaram a sua bolsa contendo dois aparelhos de celulares, a quantia de R$ 27,00 em dinheiro, além de outros pertences pessoais. Rapidamente, a mensagem com as características dos autores e do veículo foram difundidas via rede rádio para as equipes do turno de serviço, momento em que policiais militares que trabalham na guarda do 10º BPM informaram que um veículo com as mesmas características teria passado em frente ao quartel, sendo abordado por viaturas próximo a um posto de combustíveis na Av. Deputado Plínio Ribeiro. No veículo havia dois homens, com 34 e 18 anos, e um adolescente de 16. Durante busca pessoal nos suspeitos e vistoria no veículo, foram localizados todos os objetos roubados da vítima, que também reconheceu os abordados como sendo os autores do roubo. Os autores foram presos/apreendido e conduzidos à Delegacia, com os objetos recuperados da vítima, sendo posteriormente lhe restituídos.

POLÍCIA MILITAR APREENDE DROGAS EM BAIRROS DE MONTES CLAROS

SANTA CECÍLIA – Por volta das 18h45min dessa quarta-feira (9), durante patrulhamento pela rua Dois, equipe policial avistou dois suspeitos, de 18 e 19 anos, os quais foram abordados e submetidos à busca pessoal, sendo localizadas com eles cinco buchas de substância semelhante a maconha; um carregador de pistola calibre 380 e a quantia de R$ 350,00 em dinheiro. Autores foram presos e conduzidos com os materiais localizados.

CHIQUINHO GUIMARÃES – Às 10h45min de quarta-feira (9), durante patrulhamento pelo “Beco A”, policiais militares deparam com um grupo de indivíduos em atitude suspeita em um local já conhecido como ponto de venda de drogas. Os policiais militares procederam a devida abordagem aos suspeitos e durante revista pessoal localizaram em poder de um suspeito de 28 anos a quantia de R$75,00 em dinheiro trocado; com outro abordado, de 20 anos, foram localizadas, no bolso de sua bermuda,15 (quinze) pedras de substância semelhante ao crack e a quantia de R$ 260,00 em dinheiro trocado. No local onde os suspeitos estavam, ainda foram localizadas 40 (quarenta) pedras de sustâncias semelhantes ao crack que se encontravam dentro de um saquinho plástico em um tijolo do muro. Diante dos fatos, os abordados foram presos e conduzidos com os entorpecentes e quantias em dinheiro localizadas. Um terceiro envolvido, de 21 anos, que não explicou o porquê de sua presença no local, também foi conduzido para mais esclarecimentos.