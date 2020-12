Natal e Coronavirus. Como desfrutar dos dois juntos

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 15 de dezembro de 2020.

Após um longo confinamento que fez com que o outono passasse dando espaço para o inverno repentino, que passou num piscar de olhos sem perceber, há muitas dúvidas sobre como aproveitar a época natalina em família. Uma estação que vem com um sentimento diferente, com o distanciamento físico entre pessoas, onde alguns estabelecimentos continuam fechados e até mesmo o medo de marcar um encontro para fazer um PCR antes do tão esperado jantar de Natal com a família.

Enquanto as regras para seguir um protocolo COVID continuam a ser estudadas e adaptadas de acordo com as necessidades de cada região, o calor do verão começa a entrar pelas janelas. Aqueles que precisam ser mantidos abertos para continuar a ventilação de todos os lugares ou que pedem o ar-condicionado no máximo. Com isso, entra também o desejo de aproveitar a estação mais esperada do ano entre as férias, estar com a família e o que significam estas épocas do ano.

Por outro lado, é preciso pensar minimamente sobre as formas mais seguras de fazê-lo. Em tempos incertos do que podem ser as próximas surpresas para as características que a COVID-19 apresenta, é apostado que as altas temperaturas podem ajudar a retardar o vírus, mas mesmo assim, ele continua avançando e atingindo muitas famílias.

Entretanto, mesmo que a realidade em que as tão desejadas férias de Natal são ensinadas seja diferente do que se imagina, é possível desfrutar sem perder os dias bons uma estação linda, encantadora e de boas vibrações!

Se tiver que se adaptar ao evento de um ano raro, para não mencionar outras formas, é possível aproveitar o Natal de 2020 sem perder nenhum detalhe da beleza desta estação ardente.

Se a vida é feita de pequenas alegrias, é preciso procurar o que se prefere dentro de todas as possibilidades oferecidas. Antes de tudo, é melhor aproveitar a vida e os bons momentos, desde que seja com prudência.

Busca de lugares com menos pessoas

Por enquanto o apelo continua: mantenha distância. Portanto, o controle em bares, evitar aglomerações em parques e em espaços públicos parece ser uma das prioridades para que o confinamento e isolamento de muitas pessoas não tenham sido em vão.

Com o retorno à circulação de pessoas e com “normalidade” dentro dos cuidados estabelecidos, as fronteiras entre alguns países permanecem abertas enquanto outras voltam a abrir com diversos requisitos para poder viajar. Embora nem todas as companhias aéreas continuem a operar com a mesma funcionalidade e número de voos que antes, é possível. Da mesma forma, é um momento de incerteza, que leva a precauções ao decidir partir para outros países.

Procurar destinos com menos possibilidade de aglomerações, onde se possa desfrutar mais tranquilamente, é a melhor opção para estas férias. Como algumas fronteiras ainda seguem fechadas em muitos territórios, é hora de procurar dentro desses lugares onde ainda é possível viajar. Há sempre um destino que pode ser perfeito para combinar tudo o que é esperado em uma viagem e mais em uma época como o Natal.

Aproveite os recantos menos visitados

No contexto atual em que os países já estão tentando voltar ao normal, o turismo doméstico está começando a ganhar força devido às fronteiras fechadas, seja por estradas ou nos aeroportos.

As costas tendem a receber menos turistas de outros países, assim, enquanto alguns viajam para a costa, outros optam primeiro pelas caminhadas nas montanhas e no interior. A escolha do destino é bastante diversificada. Além disso, descobrir os cantos mais remotos da cidade onde mora pode ser uma aventura agradável e inesquecível.

Viajar de carro para destinos o interior

Ter dias de folga e não procurar um destino para desfrutar é geralmente algo incomum. Neste Natal, um passeio pelo interior, montanha e, se possível, com viagens de carro são os destaques.

Embora os meios de transporte como ônibus e trens tenham agora muitas medidas de higiene, pegar um carro, alugar uma casa rural e conhecer esquinas sem cruzar fronteiras é uma alternativa muito viável e que retorna para ter seu brilho.

Os investimentos em turismo doméstico para viagens de exploração da natureza e da gastronomia local são combinados com segurança, conforto e potencial aumento do relaxamento. É uma forma de desconectar sem estar sempre preocupado com o vírus que continua a circular principalmente em cidades e destinos onde há mais multidões.

Desfrute com cautela

É difícil pensar em curtir o momento quando se tem que considerar que tudo está mudando, no entanto, é preciso tentar da melhor maneira. Há sempre algo que agrada, sempre haverá algo para fazer dentro das possibilidades de continuar a viver a vida e a cor do Natal.