Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de dezembro de 2020.

Montes Claros – Renovação online de matrículas na Unimontes

Montes Claros – A Secretaria Geral da Universidade Estadual de Montes Claros iniciou nesta quinta-feira (17/12), o período de renovação de matrículas para o 1º semestre letivo de 2021. O prazo vai até o dia 31 de dezembro, somente pelo sistema online, e atende aos alunos do campus-sede e dos demais campi avançados e núcleos da instituição no Norte de Minas, Noroeste, Centro e Vale do Jequitinhonha.

São aproximadamente 8 mil alunos veteranos da Unimontes que estão aptos para renovar as matrículas. As aulas do próximo ano serão iniciadas em 22 de fevereiro, conforme estabelece o calendário letivo de 2021, aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx).

A ferramenta para a renovação de matrícula online é o sistema “WebAluno” – inclusive para dependências, adaptações e antecipações de disciplinas (www.webaluno.unimontes.br).

SUPORTE

No entanto, caso o acadêmico tenha alguma dificuldade em acessar o sistema, a demanda poderá ser encaminhada ao e-mail institucional secretaria.recepcao@unimontes.br. Na mensagem, será necessário apresentar por “print” o erro identificado no sistema WebAluno.

O aluno deverá destacar no assunto o termo “renovação de matrícula”, apresentar os dados pessoais (nome completo, número de matrícula e nome do curso), além de listar as disciplinas (regular, dependência, adaptação ou eletiva) que pretende cursar no primeiro semestre de 2021.

Essencial destacar que, diante do cenário de pandemia por causa do Novo Coronavírus e das medidas restritivas de controle do contágio, a Secretaria Geral não está realizando o atendimento presencial. Informações adicionais pelo e-mail secretaria.recepcao@unimontes.br ou pelo comunicado oficial da Secretaria Geral.