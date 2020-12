Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de dezembro de 2020.

Pernambucanas oferece curso para conscientização e combate à violência doméstica contra a mulher

A Pernambucanas, marca varejista nacional pioneira em inovações, disponibilizou aos seus colaboradores o curso “Conscientização e combate à violência doméstica contra a mulher”, por meio da Universidade Corporativa Digital Pernambucanas – plataforma educacional de Educação a Distância (EaD) da companhia. Além de investir na capacitação das equipes, o objetivo é falar sobre a necessidade da conscientização e combate à violência contra a mulher, ensinando a identificar situações de violência psicológica e física, como agir diante delas e os canais de atendimento exclusivos que podem ser acionados para apoio diante das ocorrências. Até o momento, mais de 13 mil colaboradores da Pernambucanas realizaram o treinamento.

Desde o dia 10 de dezembro, a companhia também disponibilizou o curso para o público em geral, por meio da Universidade Pernambucanas (https://www.universidadepernambucanas.com.br/), uma plataforma criada com o objetivo de levar cursos livres de diversas temáticas ao público. Qualquer pessoa pode ter acesso ao conteúdo, já que para acessar basta o interessado acessar o endereço eletrônico e se cadastrar com seus dados. Tanto a versão do curso criada para colaboradores como para o público externo, será possível acessar o curso dividido em cinco capítulos: Introdução; O Ciclo da Violência; Os 5 Tipos de Violência; Como identificar os tipos de violência; e Como agir em caso de violência. O treinamento tem duração de aproximadamente 1 hora e, ao final, o participante ganha um certificado em seu nome.

“Há 112 anos, somos reconhecidos pela qualidade no atendimento e a proximidade que temos com as famílias brasileiras. Esse curso é uma das iniciativas que reforça nosso comprometimento na luta por uma sociedade, na qual todas as mulheres tenham oportunidades iguais. Estamos felizes em poder ampliar o mesmo conhecimento que oferecemos às nossas equipes para o público em geral, contribuindo com a conscientização e mostrando que existem vários jeitos de colaborar com essa causa e que com pequenas atitudes cotidianas nós conseguimos avançar nas transformações necessárias”, conta Silvia, Vice-Presidente de Gente e Gestão, CFO e Inovação da Pernambucanas.

A Universidade Corporativa Digital Pernambucanas foi criada em 2018 com o propósito de oferecer aos seus colaboradores uma plataforma moderna e prática que conta com um ambiente virtual de aprendizagem disponível para acesso via web e aplicativo para smartphones. Possui cursos, vídeos, artigos, fóruns e enquetes sobre temas que envolvem as mais diversas áreas de atuação, assim como projetos e programas específicos da empresa. A plataforma possui aproximadamente 152 cursos ativos. Somente em 2020 já foram mais de 980 mil horas de treinamentos realizados, um crescimento de 121% no total de horas de treinamentos realizados em relação a 2019. Já a Universidade Pernambucanas, fundada em Abril de 2020, além de oferecermos o curso “Conscientização e combate à violência doméstica contra a mulher”, também disponibilizamos os cursos de libras e finanças pessoais e a Universidade Pernambucanas já conta com mais de 40 mil pessoas cadastradas.

Iniciativas em prol do empoderamento feminino e equidade de gênero

A valorização da força de trabalho feminino e a busca pela igualdade de gênero sempre fez parte da história da Pernambucanas, que na década de 70 foi uma das primeiras companhias a contratar mulheres em seu quadro de vendedoras, fazendo com que elas passassem a ocupar uma função que naquela época era restrita a homens no mercado. Atualmente, o protagonismo feminino continua com força: 75% das colaboradoras são mulheres. Além disso, 73% do quadro de lideranças são mulheres (considerando lojas, escritório e centro de distribuição) e 52% dos gerentes de loja são mulheres.

Todos esses altos índices só foram possíveis, pois a Pernambucanas vem investindo nos últimos anos em projetos e iniciativas que colaboram para dar voz e oportunidades para as mulheres. A companhia conta, por exemplo, com um Programa de Formação de Gerentes para capacitar os profissionais a assumirem uma loja da rede. Em 2020, a marca contou com 120 Gerentes Trainees participantes, sendo que 65% foram mulheres. Além disso, o Grupo Mulheres surgiu em 2019 com a missão de identificar oportunidades de alavancar a carreira feminina dentro da Pernambucanas.

A companhia também se associou a diversas entidades para que pudesse promover diversos assuntos ligados às causas femininas. Em 2019, a Pernambucanas assumiu o compromisso pela equidade de gênero, e se tornou signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres – ONU Mulheres. A iniciativa internacional tem como propósito promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, no âmbito do Pacto Global das Nações Unidas.

A Pernambucanas participa de diversas outras iniciativas voltadas para combater a violência contra a mulher, como a Coalização pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas, iniciativa da ONU Mulheres e do Instituto Avon, e do Programa Tem Saída, que visa oferecer autonomia financeira para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, política pública da Prefeitura de São Paulo, por intermédio do Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, OAB-SP e ONU Mulheres. Inclusive, em 2019, a marca contratou quatro profissionais, no âmbito do programa.

A empresa tem colaborado também para estabelecer uma liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero. Recentemente, recebeu o selo WOB (Women on Board), uma iniciativa independente, apoiada pela ONU Mulheres, que visa reconhecer empresas que possuem ao menos duas mulheres efetivas no Conselho, valorizando a diversidade de gênero.

Por fim, as colaboradoras que trabalham na sede administrativa, em São Paulo, podem contar com o berçário Helena Lundgren que existe há mais de 35 anos. O local contribui para um retorno ao trabalho mais acolhedor para as mães já que podem ficar próximas de seu bebê até completarem 1 ano de vida. Já as mamães que atuam em loja, recebem o Auxílio-Creche, um importante benefício para que possam oferecer o melhor cuidado possível para os seus filhos.

Sobre a Pernambucanas

Há 112 anos, a Pernambucanas evolui junto com a família brasileira. Referência no varejo nacional, a companhia tem como marca registrada o pioneirismo e a contribuição para o progresso de diversas cidades do país. Conta com um time de estilistas que identificam as principais tendências mundiais da moda e oferece uma ampla variedade de produtos em moda, beleza, lar, eletroportáteis, telefonia e informática. Está presente em cerca de 300 cidades, em dez estados e no Distrito Federal, com mais de 400 lojas e cerca de 13 mil colaboradores. Além do varejo, a companhia tem a sua fintech, a Pefisa, braço financeiro do grupo, responsável pelo desenvolvimento e gestão dos produtos como a Conta Digital Pernambucanas, PIX, Carteira Digital, cartões, empréstimo pessoal e seguros. Sempre se reinventando e acompanhando às necessidades de seus clientes, a Pernambucanas oferece uma inovadora plataforma digital de relacionamento em varejo e produtos financeiros, com aplicativos, compra online, tablet (concessão de crédito 100% digital em 7 minutos), emissão instantânea de cartão com chip, atendimento digital e Wi-Fi grátis em todas as lojas.

Facebook: @pernambucanas

Linkedin: @pernambucanas

Instagram: @pernambucanas

YouTube: http://www.youtube.com/pernambucanas

Website: http://www.pernambucanas.com.br