Voos de ida e volta Montes Claros/SP por apenas R$ 383 e Porto Seguro a R$ 475

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: da redação - 19 de dezembro de 2020.

Nos voos diretos da Azul entre Montes Claros e Belo Horizonte a nossa equipe encontrou passagens de ida e volta por apenas R$ 260,40.

A Azul voltou a lançar promoção dos voos diretos entre Montes Claros e Porto Seguro, no Sul da Bahia, que serão operados entre 20 de dezembro e 30 de janeiro. As passagens de ida e volta estão sendo vendidas por apenas R$ 475,05 para viagem no mês que vem, em pleno verão. Mas atenção! Essa promoção pode acabar a qualquer momento já que são poucas passagens vendidas com descontos. (Veja detalhes na imagem abaixo).

Nos voos diretos da Azul entre Montes Claros e Belo Horizonte a nossa equipe encontrou passagens de ida e volta por apenas R$ 260,40 e para São Paulo a viagem de avião pela mesma companhia custa R$ 383,70. Também vale destacar a promoção de passagens de ida e volta do Norte de Minas para Recife: apenas R$ 687,76.

De Montes Claros para o Rio de Janeiro há opções de passagens aéreas de ida e volta por R$ 781,84 e se o seu destino for Brasília você encontra bilhetes de ida e volta por R$ 749,93. Para Salvador a ida e a volta nos voos saindo de Montes Claros custam R$ 994,42. Todas essas passagens já estão com as taxas incluídas.

Compre aqui passagens ida e volta Montes Claros/Porto Seguro por R$ 475

Hospedagem com desconto

Quem está nestas cidades também encontra voos promocionais para viajar para o Norte de Minas pagando o mesmo valor. Neste final de semana você poderá reservar o hotel com descontos especiais. O link desta promoção você encontra no final deste post.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de MONTES CLAROS