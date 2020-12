América perde para o Palmeiras no Independência e está eliminado da Copa do Brasil

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de dezembro de 2020.

A histórica campanha do América na Copa do Brasil chegou ao final nesta quarta-feira (30). Jogando no Independência, o Coelho perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras, no jogo de volta da semifinal do torneio e foi eliminado.

A equipe paulista chegou ao triunfo com dois gols no segundo tempo, o primeiro de Luiz Adriano, aos 23 minutos, e o segundo de Rony, aos 40 minutos.

Após um primeiro tempo equilibrado, o time comandado pelo técnico Lisca começou melhor a segunda parte, criando boas chances com Felipe Augusto e Juninho, que não conseguiram transformá-las em gols.

Então apagado no jogo, o atacante Luiz Adriano mostrou muita qualidade na finalização, ao receber da entrada da área e bater com categoria, no canto esquerdo, vencendo o goleiro Matheus Cavichioli.

O revés abalou o América, que não conseguiu mais levar perigo à meta palmeirense e viu Rony ampliar o marcador de cabeça.

Após eliminar gigantes como Corinthians e Internacional e fazer sua melhor campanha na história do torneio, o Coelho agora volta o foco para Série B, para confirmar o acesso.

Segundo colocado do campeonato, com dois pontos a menos do que a líder Chapecoense, o América volta a campo no próximo sábado (2), para enfrentar o Guarani, às 21h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 32ª rodada da competição.

O Palmeiras, por sua vez, vai enfrentar o Grêmio, que passou pelo São Paulo na outra semifinal, nos dias 3 e 10 de fevereiro, na decisão da Copa do Brasil.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA 0 X 2 PALMEIRAS

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges (Marcelo Toscano), Messias, Anderson e Sávio; Flávio (Zé Ricardo), Juninho, Alê (Calyson) e Geovane (Felipe Augusto); Ademir e Rodolfo (Vitão). Técnico: Lisca

PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino (Patrick de Paula) e Raphael Veiga (Lucas Lima); Rony, Luiz Adriano (Mayke) e Willian (Gustavo Scarpa). Técnico: Abel Ferreira

DATA: 30 de dezembro de 2020

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires, todos de Goiás

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

CARTÕES AMARELOS: Daniel Borges e Rodolfo (América); Gustavo Gómez, Abel Ferreira e Lucas Lima (Palmeiras)

GOL: Luiz Adriano, aos 23 minutos do segundo tempo, e Rony, aos 40 minutos do segundo tempo