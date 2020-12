Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de dezembro de 2020.

MG – Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 31 de dezembro

MG – O ano de 2020 se encerra com as típicas pancadas de verão no Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais. No restante do estado, o sol aparece entre nuvens nesta quinta-feira (31/12), último dia do ano.

As temperaturas previstas superam 30ºC em todas as regiões mineiras. No primeiro dia de 2021, as instabilidades atmosféricas tendem a se intensificar em parte do estado, devido ao avanço de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste do país.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).