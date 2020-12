Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de dezembro de 2020.

Norte de Minas – Carro pega fogo em Janaúba

Norte de Minas – Nessa quarta-feira (30/12), por volta das 10h50min, o pelotão de Janaúba foi acionado para atendimento a ocorrência de incêndio em veículo automotor na Rua Américo Soares, próximo, no centro da cidade.

Segundo testemunhas, o fogo teve início na parte inferior do motor do automóvel. Funcionários do posto de combustíveis alertaram o motorista, que abandonou o veículo.

No local, a guarnição de bombeiros verificou que as chamas já haviam tomado toda a parte do motor e interior do veículo.

Foi realizado o combate direto às chamas, sendo o fogo extinto em aproximadamente 10 minutos de combate, e foram gastos cerca de 500 litros de água.

Compareceram a esta ocorrência 01 viatura do corpo de bombeiros e 03 militares.