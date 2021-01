Como aumentar a sua segurança online e por que você precisa fazer isto?

Devido ao isolamento social, 2020 foi um ano em que os brasileiros estiveram bastante conectados ao mundo digital.

O uso da internet para realizar transações bancárias, assistir às aulas da faculdade, utilizar serviço de delivery dentre outras facilidades, cresceu exponencialmente.

Entretanto, é necessário estar atento que devido a natureza da web são raros os sistemas 100% seguros.

Desta forma, você pode procurar maneiras de incrementar a sua segurança online, observe como fazer e a importância da adoção destas medidas.

Como investir na sua segurança online?

Com certeza você já definiu perguntas de segurança para acesso a sua conta, preencheu captchas para provar que não era um robô ou recebeu algum código via sms para confirmar que era o responsável pela transação.

Essas ações são utilizadas pelas plataformas para aumentar a segurança e reduzir a exposição de dados dos usuários, entretanto, você pode reforçar ainda mais a sua proteção no mundo digital, confira algumas dicas a seguir:

Certifique-se de usar um firewall

Ele é essencial para indicar a segurança do site e além disso, consegue barrar as redes não confiáveis.

Adote uma VPN

VPN é uma rede privada virtual, com a qual você consegue navegar nas redes anonimamente, reduzindo assim a sua exposição no mundo digital, a VPNOverview explica como fazer isso.

Utilize antivírus e senhas fortes

Essas dicas são bem conhecidas, porque são básicas para qualquer usuário das redes. As senhas apropriadas são aquelas com letras, números e pontos, pois são mais difíceis de serem descobertas. Já o antivírus é essencial no combate aos ataques maliciosos provocados por vírus.

Utilize redes seguras

O Wi-Fi público é mais fácil de ser interceptado por hackers, pois geralmente os mecanismos de segurança dessas redes são mais básicos.Por isso, opte pelo acesso pelo 4G ou redes conhecidas.

Faça as atualizações necessárias nos seus dispositivos

Apesar de chato, essa ação é extremamente necessária uma vez que, essas melhorias são acompanhadas por progressos nas medidas de segurança. Logo, mantenha seus apps, softwares e dispositivos sempre atualizados.

Cuidado com os e-mails

Caso receba e-mails de destinatários desconhecidos, evite clicar nos links contidos nestas mensagens. Além disso, dificilmente instituições bancárias e outras empresas solicitam atualizações de seus dados somente por este canal, então fique atento a estes tipos de e-mails e procure saber de outras fontes se a mensagem é verdadeira.

Adicione a opção de autenticação por vários fatores

É comum a aplicação de golpes por meio do Whatsapp. Funciona da seguinte forma: o criminoso utiliza a conta da vítima no aplicativo e solicita o envio de dinheiro para uma conta corrente. Para reduzir as chances de clonagem do seu whatsapp, você pode adicionar uma camada extra de proteção através do cadastro do PIN.

Quais os riscos associados a uma baixa proteção digital?

Inúmeros são os problemas ligados a falta de proteção durante o acesso às redes, alguns deles são:

Golpes na internet

Vários meios utilizados por pessoas mais intencionadas que podem nos lesar como furto de dados, fraude de antecipação de recursos, phishing, pharming. Alguns desses golpes podem ser classificados como “estelionatos”, pois é crime contra o patrimônio.

Códigos maliciosos

Também chamados de malwares, os vírus, worm, bot, spyware, cavalo de tróia, rootkit entram sorrateiramente no sistema e podem danificar o seu computador ou até mesmo ter acesso aos seus dados.

Spam

São emails não solicitados enviados para muitas pessoas ao mesmo tempo, e que muitas vezes podem ter conteúdos comerciais. Eles podem atacar a segurança do seu computador, visto que podem vir infectados de códigos maliciosos, além de aplicar golpes.

Janelas de pop-up

Elas podem surgir do nada após acessar a web e sobrepor a janela do navegador e podem conter mensagens com conteúdos impróprios, ou redirecionar a sua navegação para uma página falsa através de links.