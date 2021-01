Norte de Minas – Bombeiros resgatam filhote de veado em Salinas

Norte de Minas – Na manhã desta quarta-feira (06/01), o 8° Pelotão de Bombeiros de Salinas foi acionado para atendimento de ocorrência de captura de um filhote de veado.

No local, a guarnição BM deparou-se com um filhote de veado, que encontrava-se nas dependências de uma residência localizada no bairro Novo Panorama – Salinas/MG.

No momento da captura o animal estava com algumas escoriações e bastante agitado.

A guarnição BM com o uso de técnicas e táticas de salvamento terrestre bem como, o uso de EPIs apropriados, cuidadosamente, fez a contenção do animal que foi levado para as dependências do 8º Pelotão.

O animal foi clinicamente avaliado e tratado, através do apoio do Médico Veterinário, Sr. Juan Alejandro Bodan Barquero e verificado que o animal encontra-se em boas condições, apenas com escoriações leves.

O profissional orientou quanto a alimentação do animal, que será providenciada pelos militares e, após contato com o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA em Montes Claros – CETAS/MC será transportado para demais cuidados e providências.