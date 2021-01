Promoção de voos! Passagens ida e volta por apenas R$ 457 saindo de Montes Claros

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: da redação - 9 de janeiro de 2021.

Para quem deseja viajar em fevereiro os destaques são as passagens de Montes Claros para São Paulo por R$ 622,58 em voo direto da Gol.

O final de semana chegou com uma promoção incrível de passagens aéreas. A nossa equipe selecionou os menores preços nos voos saindo de Montes Claros e Belo Horizonte. Há opções para você comprar as passagens neste final de semana para viajar ainda em janeiro ou em fevereiro. Se a viagem for ainda este mês você encontra passagens ida e volta em voo direto da Azul de Montes Claros para Belo Horizonte (Confins) por apenas R$ 457,11. (Veja todas as ofertas abaixo).

Nos voos sem escalas da Azul de Montes Claros para Porto Seguro, no Sul da Bahia, as passagens de ida e volta podem ser compradas por R$ 987,76. Lembrando que esse voo direto será operado até o final do mês de janeiro. De Montes Claros para Uberlândia, também para viagem ainda este mês, você poderá viajar de avião pagando pela ida e a volta o valor de R$ 645,11.

Para quem deseja viajar em fevereiro os destaques são as passagens de Montes Claros para São Paulo por R$ 622,58 em voo direto da Gol. Tem ainda voos de ida e volta para a cidade do Rio de Janeiro por R$ 784.91 e para Recife a viagem vai custar R$ 731. Quem está nestas cidades também poderá viajar para Montes Claros pagando os mesmos valores. Basta fazer a pesquisa no link que se encontra abaixo.

Voos de ida e volta saindo de BH por apenas R$ 295

Todos os voos promocionais partindo da capital mineira são para viagens no mês de janeiro. De Belo Horizonte para São Paulo (Congonhas) a nossa equipe encontrou passagens de ida e volta por R$ 285 e para o Rio de Janeiro o menor valor é de R$ 459.

Você poderá viajar de Belo Horizonte para Cabo Frio a ida e a volta custam R$ 638,81 e para a cidade de Florianópolis o valor é ainda mais surpreendente: ida e volta por apenas R$ 408,28 para você viajar ainda em janeiro. Todas as passagens estão com as taxas incluídas.

Passagens aéreas ida e volta com taxas incluídas nos voos de MONTES CLAROS