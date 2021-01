MG – Coronel do Corpo de Bombeiros e mulher são encontrados mortos em Juiz de Fora

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de janeiro de 2021.

MG – O coronel reformado do Corpo de Bombeiros Marcello Tadeu de Souza Brito e a mulher foram encontrados mortos na tarde deste domingo (10) em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Os dois foram atingidos por disparos de armas de fogo.

Segundo a Polícia Militar, ainda não está claro o que levou à morte dos dois, mas a princípio, segundo relatos não oficiais, há indícios de que o coronel atirou contra a mulher e se matou em seguida.

A ocorrência foi registrada por volta de 16h30 e agentes das polícias Civil e Militar atuam no local para verificar se o caso se trata de feminicídio seguido de suicídio ou de um duplo homicídio.

Caso seja confirmada a ocorrência de feminicídio seguido de suicídio, esta não será a primeira ocorrência apenas nos primeiros dez dias de 2021. No último domingo (3), um policial militar assassinou a tiros a mulher e se matou com um tiro na cabeça em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas. O crime ocorreu na MG-050, que liga Itaúna a Divinópolis.

Fonte: O Tempo