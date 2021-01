Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de janeiro de 2021.

Pela 5ª vez consecutiva, MRV integra o Índice Carbono Eficiente da B3, reforçando sua agenda ESG

A MRV, plataforma de soluções habitacionais, foi selecionada, mais uma vez, para participar da 11ª carteira do Índice Carbono Eficiente (ICO2 B3) da bolsa. Integrante do índice desde setembro de 2019, a companhia é a única construtora que, pela quinta vez consecutiva, é reconhecida por se preocupar e trabalhar para minimizar os efeitos causados pela emissão de gases de efeito estufa na atmosfera num trabalho continuo para reforçar sua agenda ESG.

O novo índice foi divulgado pela B3 na segunda-feira, dia 4 de janeiro, e vigora até 30 de abril de 2021. Neste ano, a nova carteira do ICO2 B3 aumentou o número de setores, passando de 13 para 22, reunindo 62 ações de 58 companhias. Além disso, a cada quatro meses, a carteira poderá sofrer alterações, com o objetivo de contemplar apenas ações que estão entre as 100 mais negociadas.

“Fazer parte de um índice tão importante como esse nos mostra que estamos seguindo o caminho correto, ao investir em práticas que englobem e fortaleçam a agenda ESG. De forma transparente, temos como foco reconhecer nossas ações em relação ao meio ambiente e promover discussões e engajamento sobre a mudança do clima no país”, afirma Raphael Lafetá, diretor executivo de Relações Institucionais e de Sustentabilidade da MRV.

Signatária do Pacto Global da ONU desde 2016, a MRV tem por propósito mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção de medidas ESG, tendo como base os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). “Além disso, desde 2016, a MRV atua fortemente para combater as mudanças climáticas, com a compensação de 100% dos gases de efeito estufa referentes às suas emissões diretas e aquisição de energia, por meio da compra de créditos de carbono”, explica Lafetá.

Sobre a MRV

Construir sonhos que transformam o mundo é o propósito da MRV. Em quatro décadas de mercado, a plataforma de soluções habitacionais líder da América Latina tem colocado isso em prática por meio da construção da casa própria levando em conta questões ambientais, sociais e de governança. Suas ações valorizando esses pilares a fizeram ser reconhecida como integrante, pelo quinto ano consecutivo, do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 e ser signatária da Rede Brasil do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). Para conhecer mais sobre as iniciativas da MRV baseadas no ESG (Environmental, Social and Governance) acesse o site www.mrv.com.br .