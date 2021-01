Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de janeiro de 2021.

Estágio volta a crescer – Com reaquecimento da economia, PROE prevê aumento de 20% nas vagas

Em 2020, a pandemia causou muitas incertezas para o mercado de trabalho. O lockdown impactou a economia e muitas empresas foram afetadas. Porém, abriu novas demandas e com inovação outras continuam expandindo e contratando. Para o setor de estágio, este primeiro trimestre é de oportunidades para o estudante iniciar sua carreira profissional. O PROE -Programa de Estágios da Associação Comercial Industrial e de Serviços de Montes Claros – está aberto para novas inscrições.

De acordo com Jacyara Mendes, coordenadora do PROE, os meses de janeiro a março registram maior volume de oportunidades para estagiários porque muitos contratos chegaram ao fim ou por causa da conclusão de curso dos estudantes. “As empresas retomam as contratações e criam vagas para novas posições de trabalho de acordo com o planejamento de 2021”.

Mesmo com uma desaceleração na economia, o PROE prevê um aumento de 20% nas contratações neste trimestre, em relação ao mesmo período de 2020. “Com a flexibilização, o empresariado voltou a contratar, inclusive com novos modelos de trabalho, como o híbrido, que mescla home office e presencial também para o estagiário”, comenta Jacyara. “A área administrativa está em alta, onde alunos dos cursos de administração, contábeis, informática têm grande oferta de vagas. A demanda por estagiários dos cursos de enfermagem e técnico de enfermagem também é destaque, visto que o setor hospitalar ampliou seu quadro de funcionários”, completa.

Lauren Mariane Fernandes Soares cursa o 9º Período de Psicologia e faz estágio na ACI. Para ela, “trabalhar na entidade tem permitido uma compreensão prática do movimento e funcionamento organizacional, na qual abrange diversos setores e pessoas, cada uma com sua singularidade. Vivenciar na prática os conceitos abordados na faculdade viabiliza uma experiência incomparável, onde posso obter clareza de algumas questões e assim, construir meus caminhos como futura psicóloga”.

O PROE está com novas vagas a cada semana, para participar dos processos seletivos, os acadêmicos devem se inscrever no link https://www.acimoc.com.br/site/servicos/7/estagio-proe.html ou enviar currículo para proemontesclaros@gmail.com, e pelo tel 38 – 2101 3311.