Norte de Minas – Empreendedores de Pirapora e região retomam atividades com apoio do Sebrae

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – Para auxiliar pequenos negócios do Norte de Minas a superarem as dificuldades durante a pandemia da Codiv-19, o Sebrae Minas, em parceria com a Associação Nosso Turismo de Pirapora, Buritizeiro e Região (Antur), criou o Programa de Retomada.

A iniciativa é voltada a negócios dos setores de hotelaria, bares e restaurantes dos municípios de Pirapora, Buritizeiro, Várzea da Palma e Jequitaí, tendo como principal objetivo capacitar empreendedores para aproveitar o potencial turístico da região, que concentra as belezas do Rio São Francisco. Vinte empresas já foram atendidas pelo programa.

“Trabalhamos pontualmente as dificuldades dos setores durante a pandemia, por meio de consultorias de finanças, modelagem de negócios, biossegurança e operação de cardápio, além de boas práticas de delivery, no caso dos empresários do ramo de alimentação”, explica a assistente do Sebrae Minas Isabela Lima.

Adaptação

Thiago Abreu de Sá é proprietário da hamburgueria Chega lá na Filó, de Pirapora. Ele conta que a participação no programa foi fundamental no enfrentamento das dificuldades durante a pandemia. “O Sebrae entendeu os gargalos das empresas e ofereceu capacitações e consultorias gratuitas que nos auxiliaram a compreender essa nova realidade. Tivemos cursos de gestão financeira, adaptação de cardápio e oficina de fotografia de alimentos, o food styling, que nos ajudou demais a fazer boas fotos de divulgação dos nossos pratos”, ressalta.

Thiago destaca que optou pelo atendimento delivery e que as orientações foram primordiais para o sucesso do novo formato. “Como decidimos atender somente pelo delivery, a consultoria nos orientou sobre formas para utilizarmos melhor nossas plataformas digitais, nos atentou sobre a importância de disponibilizar atendimento pelo WhatsApp e indicou a contratação de novos entregadores para agilizarmos as entregas. O Retomada foi uma luz para a gente”, reforça.

Hospedagem

Outro empreendedor que participou do programa foi Rômulo de Melo Silva, da pousada Portal do Sertão, em Buritizeiro. Ele destaca que tem boa experiência no setor de hospedagem, mas que as dicas e orientações acrescentaram muito ao seu negócio. “É sempre importante receber orientações, principalmente sobre planejamento financeiro. Tivemos que fechar por alguns meses durante a pandemia e essa volta é sempre complicada. Mas, com a ajuda das consultorias, fomos ajustando os detalhes”, conta.

Rômulo está animado para o ano que se inicia e acredita na recuperação do setor. “Estou com grande expectativa para este ano. Nossa região tem boas atrações naturais e turísticas. Vou investir na melhoria da estrutura da pousada e me capacitar para melhorar também o atendimento”, finaliza.

Os empreendedores interessados em participar de outras ações e capacitações oferecidas pelo Sebrae Minas em Pirapora e região devem agendar atendimento pelo telefone (38) 3741 3390.

Confira no site do Sebrae Minas dicas e materiais de orientação para pequenos negócios.