* Por: Jornal Montes Claros - 14 de janeiro de 2021.

Vira-lata caramelo é visto “abençoando” religiosos em saída de templo hindu; veja o vídeo

E o vira-lata caramelo faz tudo! Um vídeo, que tem bombado nas redes sociais, mostra um cachorrinho da raça dando a “benção” em fiéis que saiam de um templo hindu.

No registro, o animal aparece sentado no alto de uma escada, onde passam os vários religiosos que saem do templo Siddhatek Ashtavinayak, em Ahmednagar, na Índia. Quando os fiéis passam pelo local, o cão pousa uma das patas sobre a cabeça ou as mãos deles, como se tivesse os abençoando.

O vídeo foi filmado e postado por um frequentador assíduo do templo. De acordo com a imprensa local, testemunhas disseram que o gesto do cão é comum. Alguns internautas acreditam que o vira-lata reproduz uma mensagem divina. E você o que pensa sobre a situação?

Veja o Vídeo: