* Por: Jornal Montes Claros - 15 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – SAMU implantará novas bases descentralizadas em 2021

Norte de Minas – Buscando sempre manter a excelência do serviço prestado pelo SAMU Macro Norte nos 86 municípios espalhados pelo Norte de Minas, a atual administração tem trabalhado intensamente para a ampliação de mais quatro novas bases descentralizadas na região. A previsão é de que neste ano os municípios de Grão Mogol e Jequitaí sejam contemplados com uma Unidade de Suporte Básica, cada uma, e Manga e Salinas recebam as Unidades de Suporte Avançado, conhecidas como UTI Móvel.

O presidente do SAMU, Silvanei Batista, lembrou que em 2018, foram implantadas 5 novas Unidades de Suporte Básico (USB) e 3 Unidades de Suporte Avançado(USA), além da renovação completa da frota de ambulâncias em 2019. Com o aumento na cobertura do serviço, mais pessoas terão acesso ao serviço de urgência e emergência, que é reconhecido nacionalmente pela alta qualidade.