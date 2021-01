Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de janeiro de 2021.

MRV sorteia vale-prêmios de R$ 40 mil para clientes que adquirirem seus lares no mês de janeiro

Para iniciar o ano transformando a vida de seus clientes, a MRV, plataforma de soluções habitacionais que tem o propósito de construir sonhos que transformam o mundo, acaba de lançar a Promoção Seu Apê Completão MRV. A campanha vai sortear quatro vale-prêmios de R$ 40 mil para os clientes que adquirirem seus imóveis com a companhia no mês de janeiro. Os vouchers serão destinados a equipar as casas com opções de armários planejados, eletrodomésticos, móveis, itens de decoração e eletrônicos – todos os fornecedores serão indicados pela companhia.

A promoção tem abrangência nacional, o cliente receberá o número da sorte em que concorrerá ao sorteio entre os dias 5 e 7 de fevereiro via e-mail e SMS e o ganhador será apurado de acordo com os números da Loteria Federal do dia 10/02/2021 (‘Certificado de Autorização SECAP/ME 01.011308/2020’). “Além das facilidades para comprar um imóvel com a MRV, como taxa de juros baixa, subsídios do programa Casa Verde Amarela, entrada em até 48x, entre outras, nós optamos por uma ação que ajude nosso cliente a conquistar seu sonho de forma rápida e eficaz”, afirma Rodrigo Resende, diretor de Marketing e Novos Negócios da MRV. “Queremos que o ano de 2021 seja de conquistas e realizações para todos os nossos consumidores”, afirma Resende.

Interessados em adquirir imóveis com a companhia podem entrar em contato por meio do telefone 4004-9000 ou do Whatsapp (31) 9900-9000. A compra também pode ser realizada pela plataforma de vendas digital da MRV, que permite que os clientes realizem toda a jornada de compra de um apartamento remotamente, em poucas horas. Para isso, basta acessar o site https://www.mrv.com.br/.