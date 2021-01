Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – Doses da vacina contra Covid-19 já chegaram ao norte de Minas

MG – O Norte de Minas recebeu as primeiras doses da vacina contra a Covid-19, CoronaVac, na manhã desta terça-feira (19). A primeira remessa chegou no aeroporto de Montes Claros por volta das 7h30 e de acordo com a Superintendência Regional de Saúde, há previsão de que uma nova remessa seja entregue no fim da manhã.

A Superintendência informou que os 86 municípios da região recebem 42.280 doses para imunização de 21.140 pessoas. As vacinas são distribuídas na Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, que abrange 54 municípios e nas GRS de Januária, com 25 municípios, e Pirapora, com sete cidades.

Ainda de acordo com dados do estado, a Regional de Montes Claros recebeu 26.640 doses, sendo que 18.966 ficarão em Montes Claros, para imunizar 9.483 pessoas do público alvo. As vacinas foram levadas para a Central de Imunização onde são colocadas em refrigeradores e serão acondicionadas em caixas térmicas para serem entregues nos municípios no início da tarde desta terça.

A GRS de Januária recebeu 14.080 doses e a GRS de Pirapora recebeu 1.560.