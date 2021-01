Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – Glaucilândia terá nova entrada com construção de pista de caminhada

Norte de Minas – A entrada da cidade de Glaucilândia, no norte de Minas Gerais, será totalmente modificada com a construção da nova pista de caminhada. Conforme projeto que está sendo elaborado pela equipe técnica, a previsão é que a via lateral à entrada principal da cidade será totalmente renovada, e onde há mato e lixo será construído uma pista que favorecerá a prática esportiva. Com cerca de 4 km, desde o trevo até o posto de saúde, já na entrada da cidade, a via principal passou a ser utilizada pelos moradores como pista de caminhada, corrida e ciclismo, aumentando o risco de acidentes, pois os praticantes dividem o percurso com os carros e motos que transitam pelo local.

A pista de caminhada e práticas esportivas é uma reivindicação antiga da comunidade local, tomada pelo mato, a pista lateral quando revitalizada, poderá ser uma grande aliada para melhoria da qualidade de vida da população de Glaucilândia. Segundo Vanderlene Rodrigues, adepta à prática da caminhada, é muito arriscado utilizar a via atual, “pois várias vezes tivemos que ficar mudando de faixa para evitar os carros quando vem, e em algum momento desses, ao mudar de faixa, a pessoa mais idosa ou com dificuldade de se locomover pode não atentar para veículos vindos de traz e ocorrer um acidente”, completou. Segundo Herivelto Alves e Moacir Gonçalves, prefeito e vice respectivamente, Glaucilândia tem uma grande potencial, tanto na área de esportes, quanto de desportistas, o que pode contribuir, muito, para a melhoria da qualidade de vida da população.

Edna Souza, enfermeira especialista em saúde pública e em urgência e emergência, salienta que a prática de qualquer atividade física é fundamental para o bem-estar bio-psico-social das pessoas. Ela acrescentou ainda que a caminhada regular em um ambiente favorável, como é o caso da pista que será construída pelo município de Glaucilândia, melhora a circulação, deixa os pulmões mais eficientes, combate a osteoporose, afasta a depressão, aumenta a sensação de bem-estar, deixa o cérebro mais saudável, diminui a sonolência e emagrece. Mas adverte, é sempre recomendado a orientação e o acompanhamento de profissionais de saúde habilitados; e enquanto durar os efeitos da pandemia é preciso manter o distanciamento social, o uso do álcool em gel e a máscara facial.

Por: Ricardo Soares