Mortos “levantam” a cada três anos para trocar de roupas e tirar fotos com parentes

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de janeiro de 2021.

Parece que a frase “até que a morte os separe” não faz sentido para os moradores do povoado indonésio de Toraja. A cada três anos ocorre o Festival Ma’nene, que é a limpeza dos cadáveres. Durante o ritual, os mortos são desenterrados para que as famílias possam passar um tempo extra com seus entes queridos.

O ritual, que é comum nessa comunidade na Indonésia, possui algumas peculiaridades: os mortos têm suas roupas trocadas pelos familiares, que também tiram fotos com os corpos daqueles que já passaram dessa para uma melhor. Além disso, os caixões também são substituídos para que os corpos se decomponham mais lentamente.

O Ma’nene é tão importante para os habitantes do povoado que todo o dinheiro que eles ganham é guardado para esse momento de “reencontro”. Quando os corpos são devolvidos aos túmulos, os familiares costumam enterrar objetos de grande valor pessoal ou joias. Tal fato fez com que houvesse um aumento no número de caixões roubados.

Diferente né? Apesar desse costume exótico para nós, brasileiros, esperamos que os que já se foram estejam em um bom lugar!