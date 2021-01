Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de janeiro de 2021.

Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quarta-feira, 20 de janeiro

Montes Claros – A previsão para esta quarta-feira (20/1) é de tempo estável e sol predominante em praticamente todas as regiões mineiras. Apesar disso, ainda há chances de chuva isolada, especialmente no período da tarde e noite no Sul de Minas e Triângulo Mineiro.

As temperaturas seguem elevadas em todo o estado e faz calor da ordem de 38ºC no Vale do Jequitinhonha. Alerta de baixa umidade do ar à tarde nos municípios situados na região Norte de MG.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).