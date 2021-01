Você está em dúvida sobre qual sofá escolher? Então, veja estas dicas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2021.

Veja algumas dicas para escolher o melhor sofá de acordo com as suas necessidades.

Sem dúvida nenhuma, o sofá ocupa um lugar de destaque na casa, seja na sala de estar ou até no escritório. O móvel pode ter muitas funções, desde acomodar a família e as visitas para botar o assunto em dia até assistir a um bom filme na TV ou servir de cama para hóspedes eventuais.

Além disso, o tamanho do sofá é muito importante, pois também tem a função de separar os espaços do cômodo em relação aos outros móveis, servindo como parâmetro para poltronas, mesa de centro, rack, tapetes, entre outros.

Assim, com tantos aspectos a serem considerados, é normal bater aquela dúvida na hora de escolher o modelo adequado. Vale lembrar que tudo vai depender das suas necessidades, da decoração existente, do seu gosto pessoal e do orçamento disponível. Veja, a seguir, algumas dicas para escolher o melhor sofá conforme.

1- Escolha o ambiente que receberá o sofá

Na hora de escolher o sofá ideal, o primeiro passo é determinar em qual ambiente ele ficará. Pode ser na sala de TV, no escritório ou até no quarto de hóspedes. Isso é fundamental, pois vai influenciar diretamente o tipo de sofá e a finalidade dele.

Por exemplo, um sofá para a sala de TV deve ser macio e profundo para possibilitar um conforto maior. Já no caso do quarto de hóspedes ou de um escritório, dê preferência aos assentos retráteis ou do tipo sofá-cama, altura padrão (aproximadamente 45 cm), encostos mais retos e menos profundos (em torno de 90 cm).

2- Defina o modelo com base na utilidade do sofá

Este é outro fator muito importante a ser considerado, já que definir o que você espera do móvel é essencial para que ele seja útil.

Sofá reclinável ou retrátil

Este modelo oferece mais conforto, além de uma boa vantagem em relação à adaptação das suas necessidades momentâneas, sendo muito útil.

Sofá fixo

Esta é a opção mais simples e tradicional, pois a estrutura não possibilita nenhum tipo de movimentação de encosto ou assento. Fácil de ser inserida em qualquer ambiente, dependendo do espaço disponível, possibilita a opção de escolher entre dois, três ou até mais lugares.

Sofá-cama

Este modelo costuma valer o investimento, especialmente para quem mora em casa ou apartamento com espaço reduzido e poucos cômodos. Hoje em dia, existem vários modelos bastante confortáveis.

Ele pode ser agregado a vários ambientes, como sala, escritório ou quarto. Da mesma forma que o modelo reclinável e retrátil, o sofá-cama também permite que a estrutura seja movimentada para transformar-se em cama e vice-versa, de forma prática e fácil.

Sofá de canto

Se a sua casa possui um bom espaço, o sofá de canto é uma ótima escolha. Ele foi desenvolvido para acomodar várias pessoas (conta com 4, 5 ou 6 lugares) e possui configurações diferentes, oferecendo mais possibilidade para explorar o cômodo.

Outra boa vantagem que esse modelo oferece é que o formato em “L” proporciona a aproximação das pessoas ao ambiente, sendo uma ótima opção para agradar às visitas.

3- Estabeleça a cor do tecido

A cor do tecido que reveste o sofá também é importante, uma vez que ela deve combinar com o restante dos móveis e ornar com a decoração da casa. Também vai depender do destaque que você queira dar ao móvel e pode exigir mais cuidados no uso.

Por exemplo, cores escuras podem esconder melhor eventuais manchas e sujeira, sendo mais indicadas para quem tem animais de estimação e crianças em casa. Por outro lado, os sofás de tons neutros são uma escolha versátil, possibilitando que várias texturas e outras tonalidades sejam usadas para destacar a decoração.

Se você quiser ousar, optando por modelos estampados ou coloridos, escolha primeiro o sofá e, só depois, o restante dos móveis e dos acessórios, que deverão ser mais neutros.

4- Defina o seu orçamento e inicie as pesquisas

Além dos diversos modelos, os sofás variam bastante de preço. Por esse motivo, defina o seu orçamento com calma. Faça uma pesquisa na internet e veja o que está disponível no mercado para saber quais sofás se encaixam na sua faixa de preço.

Mantenha a mente aberta para adequar-se a sua realidade financeira, mudando de tamanho, estilo e cor desejada, se for o caso. Se o seu orçamento é mais limitado, procure por modelos simples, porém, fuja daqueles muito baratos, já que eles tendem a ser precários na qualidade, na durabilidade e principalmente no conforto.