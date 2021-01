Você sabe qual é a utilidade de cada produto de limpeza?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2021.

Especificidades das fórmulas foram desenvolvidas para facilitar tarefas diferentes. Saber quais são elas ajuda a fazer escolhas perfeitas para a sua necessidade e o seu ambiente.

Quem vai à seção de limpeza do supermercado sem saber exatamente o que quer pode ficar confuso com tanta opção. Além da diversidade de marcas, cada produto promete um resultado mais surpreendente. Então, como saber o que comprar?

É importante entender as especificidades das fórmulas, assim como para que tipo de limpeza e ambiente essas substâncias são indicadas. Você sabe, por exemplo, a diferença entre alvejante líquido e em pó?

Na lista a seguir, você vai entender melhor sobre os produtos mais comuns, porém é importante lembrar de ler os rótulos porque a composição pode variar dependendo da marca.

Detergente

O uso mais comum deste produto é lavar louça, mas ele também é ótimo para limpar todo tipo de superfície. Essa substância costuma ser composta por sulfonato de sódio, carbonos e hidrogênios. A primeira delas interage com a água, enquanto as outras duas agem contra a gordura, formando uma emulsão.

Assim, eles dissolvem a sujeira e a gordura, ajudando a eliminá-las com mais facilidade. Ao contrário dos outros tipos de sabão, feitos à base de óleo e gordura, os detergentes costumam ser produzidos com substâncias derivadas do petróleo, por isso, não são biodegradáveis.

Sabão em pó

O sabão em pó é indicado para lavar roupas, na mão ou na máquina, mas também é eficiente para esfregar o chão e outras superfícies, como a pia do banheiro, o box e o vaso sanitário. Apesar do nome, a sua composição se parece mais com a de um detergente. Inclusive, a maioria dos produtos usa o nome “lava-roupas” na embalagem.

Em geral, esse tipo de produto tem algum tensoativo aniônico, que se une às moléculas de gordura, ajudando a retirá-las. Além disso, contém enzimas, que ajudam na remoção de manchas, diversos outros aditivos, como bloqueadores ópticos, que mascaram o amarelado, e alvejantes.

Desinfetante

Como o nome sugere, a principal função dos desinfetantes é matar os fungos e as bactérias presentes no ambiente. Por isso, eles são muito utilizados para limpar banheiros e cozinhas, cômodos onde esses micro-organismos costumam proliferar com mais facilidade.

É muito difícil que esses produtos consigam esterilizar o ambiente, eliminando todos os patógenos. No entanto, eles costumam reduzi-los a níveis baixos, prevenindo várias doenças e infecções.

Eles podem ser fabricados à base de diferentes agentes químicos, como dióxido de cloro, fenol e hipoclorito. É importante ler as recomendações do rótulo, pois algumas dessas substâncias podem ser corrosivas ou agredir a pele.

Alvejante

Geralmente feitos à base de cloro, como a água sanitária, ou água oxigenada, os alvejantes possuem ação desinfetante. Eles também servem para clarear roupas e superfícies.

Os alvejantes feitos de cloro devem ser usados com cuidado, pois podem deixar manchas ou corroer alguns materiais. Os de água oxigenada costumam ser menos agressivos, mas, mesmo assim, pedem cuidado.

A principal diferença entre os alvejantes líquidos e em pó é que os últimos costumam ser mais fracos, podendo ser usados em algumas roupas coloridas, geralmente, misturados ao sabão em pó, na máquina.

Amaciante

Os amaciantes funcionam como um condicionador, minimizando os atritos entre os tecidos das roupas, deixando-as mais macias e aumentando a durabilidade das peças. Tudo isso por conta do cloreto de dialquilmetilamônio, que ajuda as fibras a permanecerem alinhadas.

No entanto, muita gente utiliza o produto para limpar o sofá, o box do banheiro e até a casa. Como ele contém boas quantidades de fragrâncias e espessante, funciona como um bom lustra-móveis ou pisos e, junto do álcool, deixa os vidros sem manchas.