Montes Claros – Militares do Corpo de Bombeiros atendem ocorrência de resgate de animal silvestre perigoso

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Na manhã desta quarta-feira, 27 de janeiro de 2021, por volta das 09h20min, uma equipe de bombeiros deslocou até até a rua B no bairro industrial, para atendimento de ocorrência de resgate de animal silvestre perigoso.

No local a equipe deparou com uma serpente da espécie jiboia, de 1,5 metros de comprimento que se encontrava no pátio de uma empresa.

Diante da situação a equipe de bombeiros com a utilização de técnicas de salvamento terrestre realizou a captura da serpente que posteriormente foi solta em habitat natural.