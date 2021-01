Norte de Minas – Prefeito Pedro Braga é eleito presidente da Ammesf

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – Em Assembleia Geral Extraordinária na sede da Associação dos Municípios da Bacia do Médio São Francisco (Ammesf), em Pirapora, o prefeito de Buritizeiro, Pedro Braga, foi eleito por unânime aclamação como o novo presidente da entidade.

A Ammesf, que é composta por 28 municípios da região, terá com Pedro Braga o seu mais jovem presidente da história (31 anos). No evento que definiu a nova diretoria, apenas os prefeitos de Ponto Chique, Ibiaí, Buritizeiro, Luislândia e Botumirim participaram.

O prefeito de Ponto Chique, José Geraldo Alves de Almeida (Zé Boy), deu as boas-vindas para Pedro Braga e destacou o potencial do jovem presidente, para fortalecer a Ammesf. “Com Pedro Braga à frente, poderemos ganhar ainda mais representatividade por todas as qualidades que ele vem demonstrando como gestor. Precisamos de gente assim para fortalecermos a entidade e assim favorecer os municípios filiados”. Ressaltou Zé Boy.

Em seu primeiro discurso como presidente, Pedro Braga lembrou do quanto o envolvimento e participação das lideranças políticas de todos os municípios é fundamental para o crescimento e os frutos da entidade. “Hoje contávamos com uma participação maior mas, infelizmente, não houve. Isso demonstra um pouco do quanto precisamos evoluir para ganharmos representatividade no estado e país e assim termos condições de ampliar a nossa capacidade de atuação. Vou visitar cada município para conhecer a realidade de todos e não medirei esforços para colocar a Ammesf em um novo cenário de importância e atuação”.