* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2021.

MG – Cemig apresenta agenda cultural diversificada para agradar a todos os públicos

MG – A programação do #EnergiadaCultura desta semana reúne uma coletânea diversificada e que vai agradar a todos os públicos. A coletânea contempla fotografia, pintura, literatura, dança, cinema e um museu de brinquedos que promete envolver as crianças de hoje e de ontem. Esses projetos patrocinados pela Cemig refletem a preocupação da empresa, a maior apoiadora da cultura do estado, em incentivar iniciativas que destacam a variedade da cultura mineira em suas múltiplas linguagens, seja erudita ou popular, e que alcance o maior número de mineiros. As atrações estão disponíveis gratuitamente em plataformas digitais e podem ser vistas na página da Cemig no Facebook https://www.facebook.com/events/744185222879780/ .

Conheça a programação:

Fundação Clóvis Salgado: Retratistas do Morro

A exposição “Retratistas do Morro” reúne imagens pertencentes à história recente da fotografia brasileira produzidas pelos fotógrafos João Mendes e Afonso Pimenta, que trabalham, desde a década de 1970, registrando o cotidiano dos moradores da Comunidade do Aglomerado da Serra, segunda maior favela do país, localizada na cidade de Belo Horizonte.

CURA – Circuito Urbano de Artes

O vídeo apresenta artistas e curadoras que construíram essa edição histórica, além de contar um pouco sobre o legado das cinco edições do festival. O primeiro festival de pintura em empenas de Belo Horizonte promove também mesas de debates, feiras de arte, festas e ações especiais, sempre dialogando com a arte urbana e a cultura de rua.

Livro de Poemas Amilcar de Castro

o Livro de Poemas Amilcar de Castro é uma coletânea de textos do próprio artista, que conta ainda com a websérie de “pílulas poéticas”, composto por vídeos de curta duração com os poemas narrados e imagens de obras deste grande artista.

Palco Hip Hop

“Palco Hip Hop – Danças Urbanas” é um evento de grande porte, composto por intensa programação artística de qualidade, que inclui atividades de formação e atuação crítica por meio de apresentações, oficinas, palestras e debates. Destinado a jovens de entidades convidadas e comunidade em geral, o projeto ainda se destaca por sua preocupação social, gerando empregos em regiões de vulnerabilidade social das regiões contempladas.

Palácio em sua Companhia – Cine Humberto Mauro

A mostra “Cine Clube Acessível” disponibiliza curtas-metragens com três recursos de acessibilidade: Libras, Audiodescrição e Legendagem para surdos e ensurdecidos (LSE). O Cine Humberto Mauro apresenta uma programação arrojada, que concilia retrospectivas clássicas do cinema nacional e mundial.

Museu dos Brinquedos – Playlist História dos Brinquedos

Um museu que eternize a infância não com a distância da vida que ventou e do tempo que passou, mas com a proximidade de saber que nós vivemos e brincamos tudo aquilo. Um mundo para viver o lúdico. Assim é o Museu dos Brinquedos. São 5 mil brinquedos no acervo e 800, de diversos países, em exposição permanente. De 1986 a 1999, Luiza de Azevedo Meyer fez exposições itinerantes em shoppings, casas de cultura e galerias de arte, e hoje o acervo está exposto no Museu dos Brinquedos.

*Todas as atrações culturais foram gravadas antes do período da pandemia ou estão seguindo as orientações da OMS.