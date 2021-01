Montes Claros – Câmara de Montes Claros promove integração dos legislativos da região

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Com a proposta de modernização da rede de comunicação com o cidadão e de fortalecimento das relações institucionais, a Câmara Municipal de Montes Claros tem recebido visitas técnicas de outras câmaras de municípios da região, para compartilhar experiências relativas ao trabalho legislativo.

Nesta quinta e sexta-feira, dias 27 e 28 de janeiro, uma equipe de técnicos de TI da Câmara Municipal de Unaí/MG, liderada pelo assessor parlamentar Cássio Frutuoso da Silva, está em Montes Claros para conhecer o sistema de gravação e transmissão das reuniões ordinárias da Casa legislativa. “Na Câmara de Unaí a gente transmite as reuniões ao vivo pelo site e pelo canal no YouTube, mas ainda não temos um canal de TV. Estamos aqui para conhecer esse sistema, que é integrado à rede legislativa de rádio e televisão, para entender melhor o funcionamento e, iniciar o processo para implantação em nossa câmara também”, justifica Cássio.

A Câmara Municipal de Montes Claros transmite as reuniões no plenário pela TV Câmara, no canal digital 5.3. Com o sinal aberto, a população pode acompanhar as reuniões ao vivo, em tempo real. As reuniões também são transmitidas ao vivo pela Rádio Terra Montes Claros na sintonia 760 AM e pelo site da rádio, e também pelo canal da TV Câmara no YouTube.

Além de conhecer o sistema de transmissão, os técnicos também avaliaram o funcionamento do painel eletrônico e dos terminais de votação e cadastramento biométrico, e a estrutura técnica do audiovisual do Plenário.

Alex Tuta, assessor técnico de Comunicação da Câmara de Montes Claros, destaca que essa troca de experiência é importante para o aprimoramento do trabalho técnico da Casa. “Cada câmara tem sua estrutura, seu jeito de trabalhar, e ao compartilhar essas informações, criamos novos parâmetros para o nosso trabalho, nos beneficiando mutuamente”, avalia.

De acordo com o assessor técnico, a Câmara de Unaí tem conhecimentos avançados em relação à Interlegis, sistema do Senado Federal onde está instalado o novo portal da Câmara. “Unaí foi um dos primeiros municípios a adotar o sistema, há mais de dez anos, e nós estamos começando a implantar agora. Certamente, essa parceria vai nos ajudar a encurtar caminhos e acelerar o processo de atualização dos conteúdos”.

No próximo mês, uma equipe técnica da Câmara de Montes Claros irá a Unaí para conhecer a estrutura técnica da Casa legislativa do município.