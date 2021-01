Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Cemig faz melhorias na rede elétrica urbana de Montes Claros

Montes Claros – A Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig informa que, na terça feira (02/02), vai realizar manutenção na rede elétrica de Montes Claros. O serviço vai tornar a rede mais segura, garantindo uma maior confiabilidade do fornecimento de energia para a população e o comércio local.

Por uma questão de segurança, vai ser necessário a interrupção de energia para alguns clientes das 09h00 às 11h00, nos seguintes endereços:

Rua Laura Prates Gomes, entre números 1344 e 1680, Morada do Sol

Rua Honorato Campos, entre números 116 e 118, Morada do Sol

Rua Sebastião Santos, número 839, Morada do Sol

Rua Hélio Newton Pereira, entre números 1303 e 9999, Morada do Sol

Rua Laura Prates Gomes, número 320, Major Prates

Av Professor Waldir Rameta, entre números 100 e 110, Morada do Sol

Rua Enor De Brito, entre números 964 e 1371, Morada do Sol

Rua João Vilela, entre números 540 e 924, Morada do Sol

Rua Sebastiao Duarte, entre números 714 e 999, Morada do Sol

Av Castelar Prates, entre números 113 e 150, Major Prates

Rua Doutor Luiz Franca de Souza, entre números 7 e 63, Morada do Sol

Rua Olímpio Guedes, entre números 997 e 1120, Morada do Sol

Durante esse período, caso precise executar algum serviço na instalação elétrica interna, o consumidor deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança.

Esclarecemos que em função da complexidade dos serviços a serem executados poderá ocorrer atraso no horário previsto ou cancelamento deste desligamento sem aviso prévio. Por medida de segurança todos os equipamentos devem ser considerados energizados durante o período mencionado. Caso os serviços de melhoria sejam concluídos antes do horário indicado o fornecimento de energia elétrica será restabelecido.

Para sua maior comodidade, você pode consultar a programação de desligamentos programados da sua região através do novoportal.cemig.com.br e receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail, basta atualizar os seus dados no Cemig Atende Web.