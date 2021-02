Montes Claros – Prefeitura inaugura Posto de Saúde do Residencial Vitória II

5 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – O prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, entregou nessa terça-feira, 2, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Residencial Vitória ll. A solenidade foi transmitida pelas redes sociais da Prefeitura de Montes Claros e contou com a presença de servidores, vereadores e secretários municipais. O novo posto de saúde atende também os moradores do Residencial Vitória l. Duas equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) oferecem atendimento a mais de 900 famílias dos dois bairros, na área da Atenção Básica, totalizando cerca de 3.600 mil pessoas.