* Por: Jornal Montes Claros - 8 de fevereiro de 2021.

Previsão do tempo para Minas Gerais nesta segunda-feira, 8 de fevereiro

Nesta segunda-feira (8/2), persistem as pancadas com acentuado volume de chuva em grande parte do estado de Minas Gerais. Os meteorologistas alertam para possibilidade de transtornos à população por conta da intensidade das chuvas, especialmente no Centro, Norte e Leste mineiros.

A instabilidade deve persistir ao longo da semana no estado. Apesar disso, a previsão é de que haja redução do volume de chuvas a partir de terça-feira (9/2). Já as temperaturas ficam estáveis em todas as regiões mineiras neste início de semana.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).