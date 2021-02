Montes Claros – A partir desta terça, dia 9, vacinação para idosos com 85 anos ou mais, no drive-thru no Montes Claros Shopping

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – A partir desta terça, dia 9, vacinação para idosos com 85 anos ou mais, no drive-thru no Montes Claros Shopping

Montes Claros – Nesta terça-feira, dia 9 de fevereiro, começa mais uma etapa de vacinação para imunização ao novo coronavírus, tendo como público-alvo os IDOSOS COM 85 ANOS ou mais.

A vacinação acontece em sistema drive-thru (atendimento sem descida do carro). O sistema vai funcionar de segunda a sexta, das 8 horas às 21 horas; e sábado e domingo, das 10 às 20 horas, no Estacionamento Sul do Montes Claros Shopping.

A orientação é que as pessoas a serem vacinadas façam uso de máscara; apresentem os documentos necessários – RG e CPF e comprovante de endereço.

A campanha local é de responsabilidade da Coordenação de Imunização, da Secretaria Municipal de Saúde. Mais informações, na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Montes Claros através do telefone (38) 32211-4553.