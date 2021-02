Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de fevereiro de 2021.

MRV entrega mais de 44 mil unidades residenciais em 2020

Em Minas Gerais, 4.022 famílias já estão com as chaves da nova casa.

Em um ano em que a casa passou a ter uma maior importância para as pessoas, ganhando um novo significado para todos, 44.227 famílias conquistaram um novo lar para chamar de seu. Esse foi o número de chaves entregues em 2020 pela MRV, empresa com 41 anos de mercado e atuação em mais de 160 cidades do país. Com isso, cerca de 145 mil pessoas foram impactadas, um número equivalente a população de cidades, como: Balneário de Camburiu (SC) ou Atibaia (SP).

O grande número de empreendimentos entregues se deve ao modelo integrado de gestão com os processos de produção industrializada, conferindo a padronização dos imóveis e ciclo operacional mais curto. Todos esses aspectos fazem com que a empresa consiga a cada dia entregar um percentual maior de obras. Além disso, toda a linha de produção trabalha com o uso de tecnologia de ponta, ações preventivas e com o gerenciamento correto de mão de obra, fatores que contribuem efetivamente para o sucesso da entrega dos imóveis com qualidade para os clientes.

Para Rafael Menin, CEO da MRV&CO, as empresas do grupo já estão preparadas para intensificar suas operações e alcançar o patamar de 80 mil unidades anuais nos próximos anos. “Nosso objetivo não é somente contribuir com a diminuição do déficit habitacional no país, mas ter um imóvel que melhor se adapte ao momento na vida de cada uma das pessoas. Hoje nos posicionamos como uma plataforma de soluções habitacionais e contamos com um land bank total de R$ 64,2 bilhões para que possamos aumentar nossa operação não só para a venda de apartamentos prontos e na planta, mas, também, pela compra de um terreno em loteamentos urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, pela startup Luggo”, explica.

Atualmente, a Luggo conta com quatro empreendimentos localizados nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba e Campinas, que somam ao todo 452 unidades. Este ano, a startup, que administra prédios concebidos especificamente para locação, pretende triplicar seu portfólio, com a entrega de mais de 1.000 novos apartamentos em cidades do Sudeste, Nordeste e Sul.

Já a Urba, empresa especializada em loteamentos da marca, lançou ao longo da sua trajetória mais de 8.500 unidades. Com presença em mais de 19 cidades de cinco estados brasileiros, a loteadora pretende lançar nos próximos meses cerca de 2.000 unidades.